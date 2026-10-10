Las relaciones entre la Argentina y Chile han estado marcadas por una serie de disputas territoriales a lo largo de su historia. Estos conflictos se han debido a diversos factores, como la imprecisión de los límites heredados de la época colonial, la expansión territorial de ambos países durante el siglo XIX y la presencia de recursos naturales en las zonas en disputa.

1. Puna de Atacama (1843-1899): Resuelta mediante acuerdos limítrofes que contribuyeron a establecer la frontera entre ambos países en la zona. En la madrugada del 25 de diciembre de 1901, se redujo la tensión que había puesto en riesgo la paz entre la Argentina y Chile. El ministro plenipotenciario chileno, Carlos Concha Subercaseaux, se presentó en la Casa Rosada con el ofrecimiento de su gobierno de continuar las conversaciones diplomáticas sobre las cuestiones limítrofes que enfrentaban a ambos países.

Durante los meses previos, las relaciones bilaterales se habían visto alteradas por un estado de beligerancia latente, producto de las diferencias en la interpretación del Tratado de Límites de 1881, especialmente en la región de la Patagonia y la cordillera de los Andes. La situación había escalado hasta el punto de que ambos países comenzaron a movilizar tropas y a preparar sus armadas, generando un clima de conflicto inminente.

El gesto de Concha Subercaseaux abrió el camino hacia la mediación británica y la firma de los Pactos de Mayo de 1902, acuerdos que establecieron mecanismos pacíficos para resolver las disputas y fijaron límites más claros en zonas conflictivas. Estos pactos también incluyeron compromisos de reducción de armamentos navales, lo que permitió disminuir la carrera armamentista y consolidar una etapa de cooperación. La resolución pacífica de la crisis fue celebrada como un triunfo de la diplomacia y marcó un hito en la historia de las relaciones argentino-chilenas, al demostrar que era posible superar diferencias territoriales mediante el diálogo y la negociación.

2. Canal Beagle (1978-1984): Fue el conflicto más grave del siglo XX entre ambos países y estuvo a punto de desembocar en una guerra. Se resolvió mediante la mediación del papa Juan Pablo II y la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984.

3. Laguna del Desierto (1994-2004): Fue un conflicto de menor envergadura, resuelto mediante un arbitraje internacional en 1994, cuyo fallo favoreció a la Argentina.

4. Hielos continentales (2015-presente): Se trata de una controversia sobre la delimitación de los hielos continentales patagónicos. Aún persisten cuestiones pendientes en relación con la demarcación fronteriza definitiva.

Otros roces fronterizos

-Paso de San Francisco.

-Laguna del Diamante.

-Cuasicrisis bélicas

Afortunadamente, no ha habido guerras declaradas entre ambos países. Sin embargo, se han producido dos grandes crisis que estuvieron cerca de derivar en un conflicto bélico.

Crisis de 1898: Tras la firma del Tratado de Límites de 1881, surgieron desacuerdos sobre su interpretación. La tensión escaló con la movilización de tropas de ambos países, pero la crisis se resolvió mediante la diplomacia y los acuerdos que culminaron en los Pactos de Mayo de 1902 y los mecanismos de arbitraje fronterizo.

Crisis de 1978-1984: La disputa por las islas ubicadas al sur del canal Beagle se intensificó a fines de la década de 1970. La Argentina estuvo a punto de ocupar militarmente las islas, lo que llevó a Chile a prepararse para un posible ataque. La comunidad internacional intervino y el papa Juan Pablo II actuó como mediador. Tras años de negociaciones, se firmó el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que puso fin al conflicto y estableció un marco para resolver las diferencias en la zona del canal Beagle.

¿Cuáles son los temas pendientes entre ambos Estados?

A. Derogación de un decreto firmado durante la presidencia de Alberto Fernández. El Decreto 457/2021 del Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina debería derogarse.

B. Reclamos por el tráfico marítimo. Chile debe poder comerciar con todos los países, pero, desde el gobierno de Patricio Aylwin, reconoció el legítimo reclamo de la Argentina sobre las islas Malvinas. Ambas cancillerías deben llegar a un consenso y analizar este tema.

C. Exigencia de firmeza en los límites australes. La dimensión antártica es particularmente sensible. Chile y la Argentina poseen reclamaciones parcialmente superpuestas en la Antártida. Esas reivindicaciones permanecen sujetas al régimen del Tratado Antártico, pero existen, y ambos países continúan desarrollando presencia, infraestructura y capacidades logísticas en la región.

Desde el punto de vista geopolítico, es clave trabajar en conjunto, no solo mediante bases estratégicas de las Fuerzas Armadas de ambos países, sino también a través del desarrollo tecnológico y científico. Estas capacidades podrían convertirse en importantes polos logísticos en los años venideros. Por ello, ambos países deberían avanzar con urgencia en acuerdos vinculados con la cuestión antártica.

D. El llamado a mantener la paz sobre la base de los tratados de 1881 y 1984. Las diferencias deben resolverse siempre por la vía diplomática.

Situación actual

Las relaciones entre la Argentina y Chile se caracterizan por la cooperación y el diálogo. Ambos países están comprometidos con la resolución de sus diferencias a través de mecanismos pacíficos y han demostrado su capacidad para superar momentos de tensión.

A pesar de los conflictos del pasado, la Argentina y Chile han construido una relación sólida basada en el respeto mutuo y la cooperación. Ambos países son actores importantes en el escenario regional y tienen un gran potencial para seguir profundizando sus vínculos en beneficio de sus pueblos.

Es importante destacar que la Argentina y Chile han mantenido relaciones generalmente pacíficas y han logrado resolver sus diferencias a través de la diplomacia y el derecho internacional. En la actualidad, ambos países participan en distintos espacios de integración regional y han desarrollado una estrecha colaboración en diversos ámbitos, como el comercio, la cultura y la seguridad.

La amistad entre Estados es valiosa, pero nunca puede sustituir la defensa del interés nacional. Los presidentes cambian, las afinidades ideológicas pasan y los gobiernos terminan. Pero la geografía permanece y, con ella, los intereses nacionales.

Más que nunca, se necesita cooperación con inteligencia diplomática entre las repúblicas hermanas de Chile y la Argentina.