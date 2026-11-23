Que la Ciudad de San Juan posea un Museo de Bellas Artes como el “Franklin Rawson” la convierte en una urbe modelo de prestigio. Pero además es un ancla de solidez urbana por su antigüedad de 90 años, en términos de capital social, cultural e identidad ciudadana. Y también por su enorme impacto turístico cultural con sus colecciones invalorables, consolidadas y periódicamente enriquecidas por nuevas obras. Sus comienzos se remontan al siglo XIX, aunque fue inaugurado el 26 de noviembre de 1936, de cuando nos llega un sublime paisaje sumergido en la nostalgia de casi un siglo. Es que en aquellos primeros bocetos de una idea maravillosa estaba Domingo F. Sarmiento, protegiendo las básicas señales del arte de San Juan para las futuras generaciones. Para nosotros. Para los siglos. Y en aquel primer embrión estuvo también el propio Franklin Rawson, uno de los precursores de la pintura argentina, Procesa Sarmiento de Lenoir, hermana de Domingo y discípula del reconocido pintor francés Raymond A. Quinsac Monvoisin, considerada “pionera y primera pintora con proyección pública y profesional en la región de Cuyo y en el país”. Más allá de que existieron antes otras mujeres que practicaron el dibujo o la pintura, incluso de forma paralela a Procesa en la época colonial y postcolonial.

Pero, desde su inauguración a hoy el patrimonio ha crecido de manera sobresaliente. Es que, la política cultural del Museo Provincial de Bellas Artes “Franklin Rawson” (MPBAFR), orientada a la conservación, protección e incremento de su acervo, ha permitido a lo largo del tiempo la incorporación de numerosas y valiosas piezas artísticas. En algunos casos, ingresaron como donaciones o comodatos, de parte de familias sanjuaninas que gentilmente deciden poner a disposición obras de notables artistas, en una evidente demostración de confianza hacia el Museo. Pero también como adquisiciones por subsidio nacional. Asimismo, se desarrollaron algunos salones provinciales como el “Salón de Otoño” o el “Salón Primavera”.

La colección ha crecido tanto en los últimos veinte años que llega a contar con obras fundamentales de grandes maestros del arte argentino, Y como alguna vez opinó Virginia Agote que dirigió el Museo entre 2007 y 2019, no sería fácil evaluar a todos quienes lo dirigieron en tantos años, “pero sí podemos encontrar un mérito general común a todos, el amor que sintieron por tan honrosa responsabilidad y por el cuidado que trataron de ofrecer a todo su patrimonio”. Asimismo, no hay que olvidar que el Museo padeció a lo largo de más de dos décadas la falta de un edificio adecuado. Por otro lado, a partir de 2007 se intensificaron numerosos procesos de conservación y restauración de parte del patrimonio para recuperar y poner en valor las piezas afectadas. Se trató de una etapa muy positiva e intensa. Aquel ¡26 de noviembre de 1936!, día de la inauguración, estuvo nada menos que el gobernador electo por el pueblo Juan Maurín, quien dos años antes, en 1934, había creado la primera Comisión Provincial Benefactora de Bellas Artes, de admirable labor a lo largo de toda la historia del Museo. En ese momento estaba presidida por don Eduardo Garro, distinguido ciudadano de la época y acompañado de otras personalidades, entre ellas el inolvidable artista plástico Nello Raffo y José María Pineda, quien sucedió a Garro.

Pudimos ver grandes muestras internacionales, y una histórica exposición que trajo grabados y obras del genio español Pablo Picasso, convocando a miles de visitantes de todo el país. También estuvieron las Antológicas del Arte Nacional y grandes maestros del arte argentino contaron con exhibiciones individuales y retrospectivas de altísimo nivel técnico y logístico de Lino Spilimbergo, Antonio Berni, Emilio Pettoruti, Benito Quinquela Martín, Carlos Gorriarena, Roberto Jacoby, Luis Quesada, Max Gómez Canle, León Ferrari, Ramón Gómez Cornet, Carlos Alonso , Liliana Porter y, naturalmente, se organizó también una muestra antológica dedicada exclusivamente a Benjamín Franklin Rawson, siglo XIX, y de nuestro inolvidable Mario Pérez, entre otros sanjuaninos destacados. Se trató de exposiciones “que permitieron al público sanjuanino tomar contacto directo con referentes de la ilustración social y el arte conceptual contemporáneo”, según los responsables del Museo. Hubo también muestras periódicas destinadas a exhibir las piezas del patrimonio propio a medida que se recuperaban en los mismos talleres del Museo y de la mano de su maravilloso personal técnico. Y a la citada gestión de Virginia Agote, luego secretaria de Cultura de la provincia, siguió la del actual director, un joven profesional, licenciado en Artes Plásticas de la UNSJ, Emanuel Díaz Ruiz, de notable conocimiento y vocación, quien desde 2019 se empeñó en innovar e incrementar aún más el nivel.

Así, dispuso “diversificar el programa de adquisiciones”, con el objetivo de posicionarlo como “el museo más federal del país”. A su vez, esta gestión busca integrar culturalmente el Bellas Artes a la región de Cuyo, con la idea de “visibilizar el arte sanjuanino en el resto del país”. Por otra parte, sigue adelante la Bienal Nacional de Dibujo en busca de “redireccionar la mirada de los artistas del resto del país a San Juan para poder hacer adquisiciones de arte contemporáneo de artistas argentinos”. A Díaz Ruiz le tocó el complejo papel de trabajar en medio de la pandemia COVID-19, pero este Museo llegó a ser el primero de su tipo en reabrir sus puertas en Argentina bajo estrictos protocolos sanitarios, lo que le valió recibir un reconocimiento nacional.