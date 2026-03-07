San Martin y O'Higgins, la unión de dos pueblos

El General O'Higgins comenzó siendo federalista, inclusive repartía copias impresas de la constitución de Estados Unidos, mientras que el General San Martin creía en un gobierno más unitario. Después cambió esto en cada prócer, la independencia de América fue un proceso complejo y largo, ahora ya no se habla de "la independencia", sino de "las independencias". La independencia de Chile que incluye sin lugar a dudas a la de Argentina, fue hecha por santiaguinos, indígenas, españoles y provinciales. Hay una mirada regionalista de las causas tradicionales independentistas: las reformas borbónicas; las guerras napoleónicas; la destitución del Rey; las ideas liberales de Francia o de Estados Unidos.

Por ejemplo, la Provincia de Cuyo o Corregimiento de Cuyo (Provincias de Mendoza, San Juan y San Luis), formó parte de la Capitanía General de Chile desde su creación en 1568 hasta 1776, cuando fue incluido en el nuevo Virreinato de La Plata. 208 años fue del territorio chileno, siendo altamente la causa de parentela entre Chile y la Región de Cuyo.

40 años duró el Virreinato de la Plata, que luego se llamó Provincias Unidas del Río de la Plata, en años posteriores el nombre de la República de Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que los abuelos cuyanos tenían relación entre chilenos y argentinos, intrínsecamente el carácter sanguíneo estaba presente hasta la fecha. Las guerras de las independencias de San Martin y O'Higgins, fue una guerra civil entre hermanos en su gran mayoría.

Si no se liberaba a Chile (el 80% del ejército libertador era de las Provincias Unidas del Río de la Plata), habríamos tenido 40 años -más menos- a los españoles en Chile, viendo lo que realizaba Argentina que estaba con ideas de libertad, aumentó los regidores en los cabildos en Chile, la idea de junta de gobierno de Argentina en Mayo y la chilena en septiembre. Entre ambas naciones incipientes aumentó el correo cada quince días para tener noticias del cabildo y prensa de la época. Cuando Argentina estaba en crisis, Chile y su junta de gobierno mandó una tropa a auxiliar a Buenos Aires en 1811. Después en el año 1813 devuelve la mano con Las Heras y otros más, a Chile. Nuestras independencias argentino-chilena, está implicada en cuatro factores a mí entender: lo ideológico, lo político, en lo militar y en lo humano.

La mejor metáfora en Argentina y Chile como pueblos, es la conexión que desde el primer momento tuvieron los generales San Martin y O'Higgins.

O'Higgins, apenas llegado a tierras cuyanas, se puso bajo las órdenes del Gobernador San Martín, el cual ya había puesto manos a la obra en la creación del Ejército de los Andes. Ambos trabajaron por la concreción de aquella fuerza armada, que cambiaría la historia de América del Sur. O'Higgins asumió el mando de una de las divisiones de la columna principal del Ejército de los Andes, y, junto a esas tropas, retornó a Chile a inicios de 1817. Luego viene otra demostración de confianza, la asignación del mando de la segunda división que combatió en Chacabuco. Una vez en Chile, O'Higgins le ofrece a San Martín el cargo de Director Supremo, ofrecimiento que San Martín declina y ofrece a su amigo O'Higgins. Vendrá Cancha Rayada, en donde O'Higgins es herido de gravedad en un codo, y la redención absoluta en Maipú, donde el General San Martin expondrá su indudable genio militar.

Seguirá la expedición al Perú, financiada, armada, con mayoría de soldados chilenos y bajo bandera de Chile, pero comandada por un argentino, el General José de San Martín. Llegará la independencia del Perú, San Martín y O'Higgins seguirán lado a lado. Luego el exilio, que sufrirán ambos.

Cuando se conocieron en Mendoza, hubo un especial afecto y confianza casi inmediata. Una complicidad en gran parte por la Logia Lautaro, fue clave para el triunfo del ejército libertador, de hecho quien declaró la independencia en la región de Cuyo fue el General Bernardo O'Higgins, porque el General José de San Martin andaba en el congreso de Tucumán, donde se declaró la independencia de Argentina. Se denota que O'Higgins fue una persona de suma confianza para San Martín, y su amistad se proyectó hasta la muerte.

O'Higgins se escribía mucho con San Martín, que ya se hallaba en su exilio europeo. Y en cada carta que le envía San Martin, el final casi siempre es el mismo: "...Sea usted feliz, como lo desea su amigo hasta la muerte", "Sea usted más feliz que su amigo eterno" o "Es siempre su amigo y eterno y obediente servidor".

Y no sólo la relación de ellos desde sus exilios se remitía al análisis de la política americana de aquellos tiempos, sino que, por ejemplo, desde su exilio peruano, O´Higgins tramitó muchas veces las pensiones adeudadas que el Gobierno del Perú le debía al vencedor de San Lorenzo. ¡Tal era el grado de amistad entre ambos! Cuando O'Higgins murió en 1842, ocho años antes San Martin, el Libertador sudamericano lloró amargamente su muerte, la muerte de su amigo y compañero de armas.

El ejemplo de aquellos hombres que unieron sus voluntades en pos de la libertad e independencia de Sudamérica, debe servir de guía a sus pueblos. No entender la concepción americanista del pensamiento de aquellos próceres, es hacer un flaco recuerdo a sus sagradas memorias. San Martín optó por O´Higgins como el hombre que lo podía ayudar a ejecutar su plan continental para sacar de forma definitiva a la corona española del Cono Sur de América. ¡Honor y gloria para los padres de la Patria!