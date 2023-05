Todos los municipios de la provincia y del país tienen la obligación de extremar las medidas de seguridad y de protección sanitaria para los empleados recolectores de residuos.

"Soy trabajador recolector de basura. Ayer me clavé una jeringa en mi mano cuando quise recoger una bolsa. Días antes encontré una bolsa llena de espinas y de milagro no me pasó nada. A veces pienso, ¿cómo nos ve la gente? ¿Qué pensará de nosotros? O, ¿qué se les cruza por la cabeza a la hora de dejar estas cosas en la basura?. Lamentablemente, la peor parte me la llevo yo, que ahora durante un año deberé hacer mi análisis de sangre...''

Estas palabras, aparecidas en el año 2017 en las redes sociales, con la firma de Jonathan Salgado, que se identificó como "un trabajador del servicio de recolección de basura''. Aunque se desconoce en qué zona o municipio trabaja, se hicieron virales en varios países por las redes sociales y hoy es una advertencia a tener en cuenta en todo el mundo.

San Juan no puede ser la excepción, porque la labor diaria de estos trabajadores gira en torno al acopio o recolección de residuos sólidos domiciliarios para mantener una Ciudad, las calles y barrios de cada departamento limpios de desechos y materiales reciclables que genera la comunidad en sus hogares.

En esta actividad laboral, cada trabajador se expone a riesgos por la manipulación de bolsas con resto de alimentos orgánicos, vidrios, latas, plásticos y otros residuos peligrosos, lo que puede provocar riesgos físicos o factores que dañen su salud.

Preservar la salud humana

En ese marco, según la página web del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Control y monitoreo ambiental) de la Nación, la recolección puede ser general (sin discriminar los distintos tipos de residuo) o diferenciada (discriminando por tipo de residuo en función de su tratamiento y valoración posterior). Y habla también de un sistema de manejo de estos residuos sólidos urbanos (RSU), basado "en el desarrollo sostenible que tiene como objetivo primordial la reducción de los residuos enviados a disposición final. Ello deriva en la preservación de la salud humana y mejora de la calidad de vida de la población, como así tambien el cuidado del ambiente y la conservación de los recursos naturales''.

A su vez, hace hincapié en los municipios ya que "están a cargo del mantenimiento de la higiene urbana, lo que incluye el barrido de la vía pública y la recolección de los residuos domiciliarios, proporcionando a la comunidad un ambiente sano, libre de gérmenes, desechos y vectores, un escenario paisajístico agradable y habitacional''.

Pero en esta actividad laboral, cada trabajador se expone a riesgos por la manipulación de bolsas con resto de alimentos orgánicos, vidrios, latas, plásticos y otros residuos peligrosos, lo que puede provocar riesgos físicos o factores que dañen su salud. Frente a esta realidad y para evitar problemas imprevistos, se les provee de guantes adecuados y otros elementos, en el marco de los denominados "métodos de evaluación ergonómica'', que en este tipo de trabajo se centra en estudiar las condiciones físicas de los trabajadores durante la jornada laboral, buscando un desempeño adecuado que permita cumplir con la labor sin riesgos para ellos. Sin embargo, al parecer, nunca son suficientes, porque cada tanto hay imprevistos como los señalados al comienzo de estas líneas, cuando aparecen jeringas usadas en el interior de una bolsa de plástico, otros elementos metálicos filosos como un cuchillo viejo, materia fecal o las llamadas aguas negras sépticas, que son las procedentes de aparatos sanitarios, inodoros y orinales generadas por el metabolismo humano.



Sugerencias para los vecinos

Por todo ello se sugirió tambien desde las redes sociales y en consonancia con las expresiones de un recolector de residuos, con las que abrimos este comentario, hacer sugerencias como las siguientes a los vecinos: "Si usaste una jeringa dejarla dentro de una botella / Si vas a tirar vidrio, dejarlo dentro de una caja o envuelta en diario / Si vas a tirar una bolsa llena de espinas, escribe un cartelito / Si llueve, tapa tus tarros o recipientes, ya que se ponen muy pesados / No dejes que rompan las bolsas / Cuando abras latería, coloca la tapa dentro de la lata.

No somos cualquier cosa como muchos piensan, somos seres humanos. También tenemos familia que nos espera, hijos que quieren vernos, después de largas jornadas de trabajo, pero corremos muchos riesgos por recoger la basura día a día''. Y para no olvidar: El 2 de octubre es el "Dia del Recolector de Residuos''.