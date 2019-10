Es tarea de los profesionales de Recursos Humanos reclutar talentos in-house o freelance, para este nuevo modelo empresarial.



La industria tecnológica registró un importante crecimiento en nuestro país en el último año. Según el estudio Global Skills Index, realizado por la plataforma de educación online Coursera, Argentina es el país más talentoso del mundo en la categoría tecnología. Esto representa una oportunidad de crecimiento única para todo el país, pero en particular para las provincias. Lo estamos viendo entre nuestros clientes y lo estamos viendo entre los candidatos que se postulan a las búsquedas en las trabajamos. ¿Por qué creo que acá hay algo para prestarle atención? Por dos razones. El trabajo remoto -cada vez más interesante en ojos de los colaboradores- lo hace posible. Esto tiene que ver con que la transformación digital habilita a que, sin necesidad de relocalizar a los candidatos en los lugares donde cada empresa tiene instaladas sus oficinas, el trabajo en equipo pueda ser llevado adelante sin ningún tipo de tropiezos (o con los mismos con los que trabajarías si estuvieras en la misma oficina). Esto es válido tanto para las compañías que tienen su base de operaciones en Buenos Aires, como para aquellas que contratan talento argentino desde el exterior. Hay que tener en cuenta que, además, la suba del dólar estimuló muchísimo las contrataciones de empresas extranjeras en el país. Y ese es solo el primer motivo por el cual estamos frente a un escenario muy atractivo para la industria tech local. La segunda razón tiene que ver con que existe una altísima demanda de parte de la industria en la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos de una demanda que no tiene correlación con la oferta de talento. Esto hace que las empresas salgan a buscar el talento por fuera de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), no sólo para realizar trabajo remoto, sino también para instalarse en distintas ciudades, con oficinas o espacios de co-working a los que sus colaboradores puedan ir a trabajar si no desean hacerlo desde sus casas.



¿Cómo pueden sacar máximo provecho de este escenario los profesionales y empresas ligados a la industria tecnológica? Los primeros, capacitándose de forma constante, y siendo flexible frente a propuestas laborales que, sin dejar de estar en regla, proponen dinámicas de trabajo menos tradicionales, como las que se describieron más arriba. Por su lado, las empresas que aún no lo están haciendo, deberán explorar la disponibilidad de talento por fuera de CABA y adaptarse a la idiosincrasia de estos nuevos colaboradores.



En zonas como el NEA (Noreste argentino), donde funciona una importante sede de la Universidad Tecnológica Nacional, por ejemplo, la disponibilidad de estos profesionales es altísima. Por último, hay una oportunidad muy interesante para los profesionales de Recursos Humanos de acompañar esta tendencia convirtiéndose en reclutadores de talento in-house o freelance, tanto para empresas nacionales como para empresas del extranjero. Son muchas las piezas que pueden aportar para estimular este crecimiento, y más las que pueden aprovecharlo para el crecimiento profesional. La clave está en formarse continuamente y acompañar los avances de la tecnología para conocer las últimas tendencias de la industria.

Por Mara Schmitman

CEO de Schmitman HR (organización de servicios de Recursos Humanos para empresas de tecnología).