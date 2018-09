Momento de la entronización de la imagen de la Virgen María en la Facultad de Filosofía de la UNSJ en 1995.

Por la Prof. Leonor Paredes de Scarso

Miembro de número por San Juan de la Academia Nacional de la Historia.





Marco Aurelio el emperador filósofo n. en el 121, en su búsqueda de una visión del mundo que lo ayudara a comprender su propia vida, escribió "Meditaciones"en el Libro II hace una serie de consideraciones que todos deberíamos tener en cuenta al despuntar el alba:



"A todas horas preocúpate de hacer lo que tienes que hacer con libertad y justicia, ejercita cada acción como si fuera la última de tu vida, desprovista de toda irreflexión, alejado de hipocresías. Son pocos los principios que hay que dominar para vivir una vida agradable a los dioses, si no lo haces ellos te lo demandarán.... ".



Esta filosofía estoica es parecida a la del Cristianismo. Motiva esta reflexión las noticias dadas por DIARIO DE CUYO respecto a la profanación sufrida en la imagen de la Virgen María, en la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes de la UNSJ y en otros centros de estudios universitarios y preuniversitarios.



¿Qué nos pasa a ls sanjuaninos que ya no respetamos nada? ¿Por qué no aprendemos de nuestros hermanos de San Luis que por todos lados tienen pequeños altares con la imagen de Ella, no sólo no la profanan sino que le rinden el culto correspondiente? Acá es el ataque a la Virgen, las escuelas, las plazas, las personas, instituciones, y no digamos nada de las placas recordativas etc... sería larga la enumeración y ya lo hemos considerado en generosos espacios dados por DIARIO DE CUYO en diferentes oportunidades y fechas.



Sólo los dementes o ignorantes atacan lo que mas duele que son las creencias, por eso con dolor

y observando la imagen pensamos: "¿Qué queréis decir, Señora/ con esas manos abiertas/ que son palomas sin vuelo/ quietas en días de penas?/"



Los que allí le crearon el lugar propicio para su culto, lograron: "Un paréntesis que se abre /para abrazar tierra y cielo/ mientras sus labios se cierran/ están hablando esos dedos."



La esperanza que nunca tenemos que perder, aún en medio de las desventuras e incertidumbres del mundo de hoy, que parece haber enloquecido, en medio de una subversión de valores que todo lo inunda, hace que nuestra creencia religiosa se refuerce y tengamos confianza en los imponderables del destino que se van presentando cada día.



Nada mejor que los que tenemos fe, tengamos a la Virgen presente porque: "Uno quisiera poder/ elevarse hacia esas manos/ para escuchar lo que dicen/ porque sé....¡que están hablando!.



"Son Manos de nácar, de azahar/ Manos de un tierno alabastro /manos que quieren llorar/ y que no encuentran el llanto ".



La familia, la escuela y nosotros ciudadanos debemos bregar para que se observe el respeto y cuidado por las creencias, por la integridad de los lugares públicos y privados. En San Juan no es la primera vez que se cometen estas tropelías. Según informaron los medios hace tiempo hasta se profanaron iglesias y pecamos de omisión porque no dijimos nada (miramos para otro lado) y ahí está el resultado. Aunque la hayan destrozado:



"Hay un pedazo de cielo /entre sus divinas manos/ Hay un reproche callado/para todos los humanos/ "¿Qué podemos hacer Señora/Para aliviar esas manos? /Que hacen caricias al aire/que también está llorando?



"Desde lo alto de tu trono/ luz, dolor, luto y clavel /Tus manos, están diciendo/ ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué?"