Luego del lógico predominio de las lecturas de ficción de las vacaciones, el año arrancó con dos libros que transitan entre el ensayo histórico y la divulgación política. Uno, del periodista Nelson Castro con La salud de los Papas, el otro con Primer Tiempo, la explicación de su gobierno y otras intenciones expuestas por el expresidente Mauricio Macri. Ambos publicados por grandes editoriales, Planeta y Sudamericana, con preventas jugosas y reediciones inmediatas que los ubicarán entre los más exitosos de 2021. Con precios algo por encima del promedio, ya han asegurado buenas utilidades con una facturación inicial de varios cientos de millones de pesos en las primeras semanas. El de Macri tuvo una presentación con invitados como el peruano Mario Vargas Llosa, el uruguayo Julio María Sanguinetti o el cineasta Juan José Campanella, director de El secreto de sus ojos. La obra de Nelson Castro destila seriedad y estricta documentación sin perder el atractivo de una narración fluida y atrapante que recuerda alguna de las ficciones de Dan Brown. El misterio de los archivos secretos del Vaticano, una de las bibliotecas más completas del mundo, agrega al lector la ansiedad de todo lo que se supone prohibido, aunque desde hace años esté abierto a todo investigador que pueda exhibir títulos académicos bien calificados. 60 individuos por vez y durante 3 meses pueden consultar y hacer público lo que durante siglos se mantuvo en privado. Lo más interesante desde el punto de vista histórico es la descripción de la época que tocó vivir a cada pontífice hasta la actualidad de Francisco y la relación de la Iglesia Católica con el mundo, desde la existencia del Imperio austro-húngaro de finales del siglo XIX hasta la modernidad posterior, el nazismo, el fascismo, el comunismo y el comienzo del siglo XXI con la novedad del movimiento musulmán y la cercanía actual con el "hermano mayor" judío, impensable hace 100 años. El tema de la salud de cada prelado termina sirviendo de elegante excusa para describir los tremendos cambios que ha vivido la sociedad durante un tiempo en que sufrió dos guerras mundiales, el nacimiento de la radio de Marconi que permitió escuchar la voz de un Papa en vivo por primera vez, la aparición de la imagen de TV por la cual vimos paso a paso la agonía de Juan Pablo II y en la actualidad la red mundial de comunicaciones internet que nos regala casi a diario un tuit de Francisco. La lectura inaugura la posibilidad de entender las graves dificultades que han atravesado los conductores de la Iglesia milenaria para moverse con equilibrio y mantener la institución integrada, creciente y fuerte en estos turbulentos años en los que se agregaron continentes enteros a la fe cristiana. En cuanto al libro de Macri, haremos primero una categoría de estos escritos. Están los puramente históricos que no pretenden otra finalidad que dejar registros para la posteridad según la visión de quienes protagonizaron los hechos. En estos, el autor ha abandonado la lucha por el poder a la manera que suelen hacer los presidentes de Estados Unidos una vez que cumplieron su segundo y último mandato constitucional. Son las llamadas "Memorias". En la vereda opuesta están los escritos militantes que bajan línea ideológica a sus seguidores incluso antes de la contienda, El Libro Rojo de Mao o el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. También los que intentan diseñar una realidad distinta de la que viven, como Alberdi o Sarmiento entre nosotros o el Petróleo y Política de Arturo Frondizi. Las actualizaciones doctrinarias de Perón, los programas de gobierno de candidatos, como La Revolución Productiva de Menem-Duhalde, los que ejercen su defensa después de haber actuado sin esperar volver a hacerlo, como Alejando Lanusse o Alfredo Martínez de Hoz. El libro de Macri anticipa su intención desde el título, "Primer Tiempo", se entiende que deberá ser seguido por consecutivo "Segundo", que es el que estaría por venir, según se deja entender, en 2023. Describe algunas situaciones especiales de su mandato desde 2015 hasta 2019 que resultan interesantes para el lector curioso que ansía conocer la forma en que se cocinan los platos, ingredientes y aliños que se incorporan a la comida que se sirve en la política real. No hace falta leerlo de corrido, se puede tomar salteados los abundantes temas de sus más de 300 páginas, caso a caso, desde la extraña forma en que eligió a la canciller Susana Malcorra hasta las gestiones hechas en común con "Marcos y Nico" (Peña y Dujovne). Una tecla destacada de esta partitura es la que confronta "cambio" con "gobernabilidad", cuánto cambio estaría dispuesto a tolerar la sociedad argentina sin comprometer la estabilidad del gobierno o hasta del sistema, qué necesitaría alguien que decidiera enfrentar una modificación profunda de estructuras que han sido la causa de nuestra decadencia. Cuestión delicada. El libro de los papas sorprende con detalles como los partes médicos de los últimos días de cada pontífice y con ellos la evidente evolución de la ciencia en todo el siglo, desde métodos precarios hasta el actual diagnóstico por imágenes. El de Macri pone énfasis en algo que se ha puesto en discusión en estos días, la política exterior de amistades, relaciones, calidad y prestigio de los funcionarios y lo que significan o no para el resto de la diplomacia mundial. El libro de Castro daría para varias películas, el de Macri ya nos mostró un primer episodio.