Ante el evento natural del eclipse de sol de la próxima semana es conveniente llegar con algunas recomendaciones para poder observar el fenómeno. En primer lugar no hay que alarmarse ante la desinformación de personas que generan pánico al no conocer exactamente cual es la importancia de los eclipses y los efectos que estos provocan en los humanos. Si bien es cierto que siempre es peligroso mirar al sol directamente con o sin eclipse, si contamos con la protección necesaria no hay que temer a que este fenómeno pueda producir algún daño permanente.



Existen algunas alternativas "caseras'' y relativamente baratas para disfrutar del espectáculo, como por ejemplo la fabricación de una "caja oscura'' para proyectar la sombra del sol cuando se está produciendo el eclipse (básicamente consiste en una caja cerrada y un pequeño agujero por el que entra una mínima cantidad de luz que proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior).



Otra de las alternativas económicas es conseguir un vidrio o filtro de los que utilizan los soldadores en sus máscaras. Los de densidad 12 a 14 son los más recomendables. Estos filtros actúan como protección de los rayos UV y los infrarrojos que son peligrosos para el ojo humano.



También se pueden usar los lentes especiales que son fabricados bajo normas de calidad ISO 12312-2 y otros lentes que poseen el mismo filtro (Baader) que se pueden fabricar con esas láminas.



Sin que esto no implique que siempre es conveniente tomar medidas de precaución debemos considerar que en pleno eclipse, es decir en su "totalidad'', y solamente en ese momento que pude llegar a ser desde unos pocos segundos hasta 2 minutos y medio, el fenómeno puede ser observado a simple vista. Es el momento en que se puede ver la corona solar. Antes y luego de ese momento es importantísimo no mirar al sol, o hacerlo con los elementos nombrados anteriormente.



Quien posea telescopio, es fundamental también que tenga filtro en el espejo, nunca en el ocular, porque además de quemar este accesorio, les quemará los ojos.



No hay que alarmarse por lo que se dice o se malinterpreta, es un fenómeno realmente increíble que no volveremos a ver en San Juan hasta dentro de casi 300 años, por eso con los cuidados correspondientes todos podremos disfrutar del eclipse.

Por la Lic. Silvina Luna