El Campanil, la Catedral o el Monumento al Deporte son patrimonio cultural de los sanjuaninos.



El sismo de 1944 destruyó casi todo el patrimonio edilicio de la ciudad de San Juan. El resto fue destruido por el hombre. Pero fue un momento tan trágico que se quiso borrar todo el pasado y el momento trágico, con una nueva ciudad. Se la planificó con veredas anchas, calles anchas y para ello se destruyeron edificios que habían soportado el sismo. Pero hoy hay otro sismo, que no es el mismo de la naturaleza, es el del hombre destructor. Intervengo en diálogos sobre el tema patrimonial y para ninguno es comprensible este sismo humano, destructor, modificador, sin justificación. Para ello busco en bibliografías sobre gestión de Patrimonio Cultural. En Colombia, año 1886, se llevó a cabo un congreso donde la Cultura quedó ligada al sector educativo. En 1960 promulgan una ley para documentar, proteger y conservar el patrimonio cultural, y para que las universidades participen en el inventario y documentación cultural del país. Quien le dio impulso a esta iniciativa fue el arquitecto Argentino, Mario Buschiazzo. En 1964 se fundan los primeros institutos de investigaciones estéticas en las principales universidades. Consulto ¿existe este tema de conservación en nuestra facultad de Arquitectura? Porque se aplica muy poco.



El Centro Internacional de Conservación del Patrimonio es una institución no gubernamental que reúne a expertos de todo el mundo en este tema. En Argentina, sus miembros aportan conocimientos en los campos de la historia, museología, arte, educación, política, entre otras.



Objetivos generales: conocer y comprender el patrimonio cultural, tendiendo a su valoración y conservación. Dirigir su acción tanto al patrimonio físico como al no físico. En definitiva, a todas las manifestaciones culturales del hombre. Formar a nivel de grado y posgrado a artesanos, albañiles, formación profesional de arquitectos, abogados, ingenieros, en el campo de la conservación. Sensibilizar a la comunidad acerca de la propia herencia cultural. ¿En San Juan se aplica? Y finalmente difundir, a través de todos los medios las tareas relacionadas a la conservación del Patrimonio Cultural. Lo que digo es por todo lo que está ocurriendo en éste sismo cultural en la provincia. Se buscan explicaciones a todos los niveles gubernamentales y no se encuentra respuesta, por la destrucción del patrimonio. En primer término que le pertenece al ciudadano, no al funcionario de turno. Cuando se llega al funcionario, éste responde que averiguará sobre el tema y ya que está destruido o modificado. Y, cuando algo realizan, colocan grandes placas con sus nombres. Cuando el patrimonio ya existe desde hace mucho tiempo y conocemos quién hizo el diseño, por ejemplo la Catedral, que fue el arquitecto Ramos Correa, con un campanil que por muchos años nos acompañó.



Este campanil por su no mantenimiento quedó en silencio. Ahora el gobierno lo arregla. Es su obligación, y por ello han colocado gran placa de todos los funcionarios. Que bueno que no arreglan mucho, porque tendríamos la ciudad llena de placas, en el arreglo de las veredas rotas, desde hace mucho tiempo o en la "Nueva peatonal''. Pero la gran desazón de hoy es por el sismo humano en el Monumento al Deporte del artista escultor y arquitecto Carrieri, de lo cual no dan explicaciones, todos los consultados desconocen el porqué se pueda justificar lo injustificable. San Juan ya sufrió el gran sismo de 1944. Pero el sismo humano sí, podemos y debemos evitarlo, y que el costo del mismo se ocupe en arreglar calles y veredas.

Por María Teresa Forradellas

Licenciada en Turismo