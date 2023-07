Terminaron las elecciones para gobernador y vicegobernador de la Provincia. La fría noticia dirá que "Unidos por San Juan", de la mano de Marcelo Orrego, se consagró como el nuevo gobernador. Otros en cambio, nos han legado enjundiosos análisis políticos de lo que significa, el hecho de la contundente victoria de Juntos por el Cambio. Cada cual mira desde su cristal. Es de esperar que el cristal no esté empañado, ni por triunfalismos exagerados ni por crueles pases de facturas. Ninguna de ellas, tendrán eco en una sociedad democrática, mesurada y pacífica como la nuestra. Pero no me mueve escribir estas líneas un enfoque político sino ético del reciente hecho.



Desde la ética

Conocidos los resultados, ambos contendientes mostraron una cara amigable de la política. Un contacto rápido, palabras de agradecimiento, ofrecimiento de ayuda y un loable gesto de señalar los logros de la gestión anterior, marcaron el cierre de los comicios. De alguna manera, a mi entender, quedó en evidencia, la importancia de los valores éticos en la política. Los sanjuaninos, agradecidos.



Seguramente, algunos pensarán, desde la decepción y la duda, que sólo fue "pour la galerie". Término de origen francés que indica el hablar para la vidriera o la galería. Es decir, mostrarse para la tribuna, con un discurso plagado de demagogia. Me inclino a creer que había sinceridad en los gestos. En algún momento, pensé que el pasado domingo, salimos a rescatar a la ética. Hablemos entonces de ella.



De la mano de la esperanza

La ética es una ciencia filosófico-práctica, que estudia la moralidad de la conducta humana. Necesariamente está atravesada por la esperanza. Siempre he pensado que quien estudia o enseña Ética tiene una tendencia a mirar el vaso medio lleno. Porque le ética es lucha, es fortaleza interior, implica afrontar la adversidad y volver a empezar. Sí el alumno piensa que no tiene fuerza para lograrlo y el docente duda de su capacidad de resiliencia, cerremos los libros, clausuremos la reflexión y anulemos la búsqueda.



Desde niña, aprendí a buscar luciérnagas en el jardín. Cuando abracé la vocación docente, comprendí que una vez cerrada la puerta del aula, mi misión era enseñarles a buscar, no a mostrarle mis luciérnagas. Por supuesto que el camino se allana cuando confiamos en que lo lograrán. Nadie recuerda con memoria agradecida a un docente abúlico, desesperanzado y negativo. Lo mismo pasa en las relaciones humanas. Creo que la política tiene mucho de esto.



La importancia de los ladrillos

Debo decir que las palabras que más eco tuvieron, fue la afirmación del electo gobernador al afirmar que en su gestión fortalecería los logros de la anterior. Construir sobre lo construido: un ladrillo sobre el otro. Concepto que implica mejorar las cosas que funcionan y cambiar aquellas que no lo hacen. Tal vez en estos días políticamente tan vertiginosos, no hemos reparado lo suficiente sobre el valor de la unidad. Por algo dicen que "La mayor de las fuerzas no yace en los números, sino en la unidad" (Thomas Paine, 1737-1809).

Por Miryan Andújar

Abogada, docente e investigadora

Instituto de Bioética de la UCCuyo