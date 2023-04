La actual cúpula de la CGT, conformada por el triunvirato que componen Héctor Daer (ATSA) Carlos Acuña (SEOESG y PE) y Hugo Moyano (Sindicato de Choferes de Camiones) hicieron público un documento en referencia a la actual crisis económica y social de los trabajadores argentinos.

Desde su nacimiento, el 27 de septiembre de 1930, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha conocido un largo camino de conflictos, luchas, éxitos, derrotas, persecuciones, presiones, detenciones, torturas y muertes. Es que la histórica central sindical argentina creada por socialistas, sindicalistas, comunistas, revolucionarios e incluso independientes, tenía entre sus objetivos cambiar aquella época de escasos o nulos derechos de los trabajadores respecto de los grandes hacendados de Buenos Aires y de las poderosas pampas. Poco después, en 1946, llegaría el laborismo al poder con la candidatura a presidente de la Nación del entonces coronel Juan Perón, el 24 de febrero de 1946, partido que inmediatamente se convertiría en "Justicialismo'' como una expresión política del movimiento obrero del país. Por ello, desde ese momento la CGT pasó a ser considerada "una columna'' de este partido y soportó momentos cruciales como son dos golpes de Estado contra el peronismo, los de 1955 y 1976, y la propia muerte de Perón en 1974.

Los dirigentes que pasaron a la historia

Varios fueron los dirigentes que pasaron a la historia por su destacado trabajo sindical, como Andrés Framini, Augusto Vandor, José Alonso, Raimundo Ongaro, Adelino Romero, José Ignacio Rucci, Casildo Herrera y Saúl Ubaldini, entre otros. En la actualidad la cúpula de la CGT está conformada por un triunvirato que componen Héctor Daer (ATSA) Carlos Acuña (SEOESG y PE) y Hugo Moyano (Sindicato de Choferes de Camiones).

Volviendo atrás, con Saúl Ubaldini a la cabeza, en 1979, la CGT organizó el primer paro general con gran adhesión en el Gran Buenos Aires, contra la dictadura que encabezaron Videla, Massera y Agosti. Luego vino la marcha por "la paz, pan y trabajo'', el 30 de marzo de 1982, también liderada por Ubaldini y los restantes miembros de la cabeza sindical. Pero con el retorno a la democracia en 1983, la central obrera fue protagonista de duros enfrentamientos con los gobiernos no peronistas. En este punto, es interesante observar la actuación de la CGT, precisamente a través de sus paros generales, según el informe elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, considerada una de las mejores universidades privadas de Argentina.

Bajo la dirección de Marcelo Bermolen, director del Observatorio de Calidad Institucional de la citada universidad, se preparó este trabajo en 2019, según el cual "desde el regreso a la democracia, en 1983, se realizaron 42 huelgas, de las cuales 27 tuvieron lugar durante administraciones no peronistas''.

Alfonsín, el presidente que más sufrió los paros

El que más padeció las protestas de la central obrera nacional fue el presidente Raúl Alfonsín con 13 paros generales. Le siguieron las presidencias de Carlos Menem con 8 paros, Fernando de la Rúa, 8 (un paro cada 92 días), Eduardo Duhalde, 2, Néstor Kirchner, 1, Cristina Fernández, 5 y Mauricio Macri, 5. Y el mismo informe se subraya una diferencia entre los paros realizados a los distintos gobiernos: mientras a los presidentes no peronistas el primer paro lo realizaron a los 275 días de iniciada la gestión. Con los mandatarios peronistas, las medidas de fuerza comenzaron a partir de los 1.108 días de haber asumido. Contra el gobierno de Alberto Fernández la CGT no ha organizado ningún paro general hasta ahora, aunque sí hicieron marchas o paros puntuales distintos sindicatos o gremios. Pero hace unos días, el pasado miércoles, tras una reunión plenaria y después de ocho meses sin encuentros formales, el Consejo Directivo emitió un documento, que sorprendió por lo "tardío'', en el que advierte que "el contexto económico y social es de tal gravedad que no permite especulaciones personalistas ni sectoriales, con un 40 % de nuestro pueblo condenado a la marginalidad'', y reclama al Gobierno y a la oposición "un gran consenso político, económico y social''. Sostienen además los dirigentes de la cúpula cegetista que ese acuerdo deberá servir para "alcanzar acuerdos básicos para el diseño de un programa de mediano y largo plazo, promoviendo el desarrollo, la producción y el trabajo como instrumentos necesarios y urgentes para superar la crisis, y trazar un horizonte de crecimiento con justicia social'', agregando al final una serie de reclamos concretos. Ahora se esperan las respuestas de Gobierno y oposición.



La dirigencia sanjuanina

Mientras tanto, y refiriendonos a San Juan, vale recordar que la provincia tuvo relevantes dirigentes gremiales al frente de la CGT, como Ramón Whashington Tejada, otrora presidente de la desaparecida Federación Obrera Sanjuanina de los años 40, organización similar a lo que luego sería la CGT; Enrique Lorenzo Fernández, José Ubaldo Montaño, Carlos Fernando Yossa y Constantino Carta, entre otros. El actual secretario general de la CGT local, Eduardo Cabello, es diputado provincial, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados y figura como candidato a repetir en las listas de la fórmula Uñac-Andino para las elecciones del 14 de mayo próximo.

