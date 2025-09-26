Impulso exportador argentino mueve el mercado de granos

El mercado de los granos a nivel internacional tuvo una reacción favorable con la perspectiva de una mayor competencia de Argentina después de que este país retiró impuestos a la exportación del grano.

El lunes, Argentina eliminó temporalmente los impuestos a la exportación de granos y sus subproductos, así como a la carne vacuna y aviar, en un intento por acelerar las ventas al exterior y recaudar dólares muy necesarios para apuntalar el debilitado peso.

El mercado cotizó plano tras caer al principio de la sesión, ya que las recientes pérdidas se consideraron exageradas, según operadores.

Los futuros del trigo también se recuperaron tras marcar nuevos mínimos contractuales, y el esperado impulso de las exportaciones argentinas también pesó en el mercado del cereal, donde ya hay una amplia oferta mundial.

“Nos habíamos puesto un poco sobrevendidos, especialmente en la soja”, dijo Ted Seifried, estratega jefe de mercado de Zaner Ag Hedge.

Los compradores chinos reservaron entonces al menos 10 cargamentos de soja argentina, según tres operadores, lo que supuso otro revés para los agricultores estadounidenses, ya excluidos de su principal mercado y afectados por los bajos precios.

El contrato más activo de soja CBOT se mantuvo sin cambios en 10,11 dólares por bushel a las 1630 GMT, después de haber caído más temprano a 10,05 dólares por bushel, su nivel más bajo desde el 12 de agosto.

“China es el comprador clave de porotos de soja estadounidenses”, dijo Andrey Sizov, director de la consultora Sovecon. “La eliminación temporal de los impuestos argentinos ejerce más presión sobre el mercado”.

Las esperanzas de una reanudación del comercio de soja estadounidense con China se desvanecieron cuando una llamada el viernes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, no trajo noticias sobre los productos agrícolas.

La soja y el maíz también se enfrentan a la presión estacional de la oferta por el inicio de la cosecha en Estados Unidos, aunque las dudas sobre los rendimientos han ayudado a apuntalar los futuros.

La cosecha de maíz estadounidense se había completado en un 11% el domingo y la de soja en un 9%, según un informe del Gobierno.

El maíz CBOT subió 2 centavos, a 4,2375 dólares el bushel. El trigo CBOT subió 9,25 centavos, a 5,20 dólares el bushel, tras haber tocado su nivel más bajo en casi seis semanas a 5,0725 dólares.

Por Tom Polansek

Agencia Reuters