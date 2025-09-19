Jubilados en peligro por débitos ilegales

Señor director:

Advierto a los jubilados, muchos de los cuales no tienen tiempo ni la experiencia para revisar sus cuentas donde le acreditan los haberes jubilatorios que una compañía de seguro “Colón” www.colonseguros.com.ar contrata seguros de manera inconsulta y realiza débitos ilegales en esas cuentas, lo que he advertido en la mía y ante mi reclamo han dado de baja

inmediatamente el seguro y dado el correo: atencionalcliente@colonseguros.com.ar para que solicite la devolución de los débitos. Esta actitud de la aseguradora o la de sus empleados que presumiblemente cobran comisión por cada seguro contratado, constituye delito. En mi caso he tenido respuesta inmediata, quizás por ser abogado en ejercicio, pero este tipo de actitud no se debe tolerar y se debe denunciar.

Dr Oscar Adárvez

DNI 7.945.797

Matrícula 668