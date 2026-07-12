    • 12 de julio de 2026 - 08:00

    ¡El Mundial nos enseña mucho más que fútbol!

    Imagen ilustrativa creada con IA.

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    Cuando comienza un Mundial, millones de personas alientan a sus equipos favoritos. Pero además de los goles, el fútbol nos enseña valores muy importantes.

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    Jugar en equipo, respetar las reglas, ayudar a un compañero, aceptar una derrota y celebrar con alegría son aprendizajes que también usamos todos los días en la escuela.

    Cada pase, cada abrazo y cada esfuerzo nos recuerdan que, cuando trabajamos juntos, podemos llegar más lejos.

    Actividad sugerida

    • Dibujá la camiseta de tu equipo favorito.
    • Escribí tres valores que aprendemos jugando.

    ¿Qué valor te gustaría poner en práctica dentro de tu escuela?

    NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

    ¡Jugamos todos juntos!

    Cuando jugamos con amigos aprendemos a compartir la pelota, esperar nuestro turno y ayudar a quienes más lo necesitan.

    No importa quién haga el gol. Lo más lindo es divertirnos y jugar en equipo.

    ¿Con quién te gusta compartir los juegos en el jardín?

    NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

    ¡El juego limpio también gana!

    En el deporte, como en la escuela, respetar las reglas y tratar bien a los demás es muy importante.

    Ser un buen compañero significa alentar, ayudar y aceptar los resultados con respeto. Porque el verdadero campeón no es solo quien gana, sino quien juega con honestidad.

    ¿Qué acción de buen compañero podrías hacer hoy?

    NIVEL DE EDUCACIÓN PRIVADA

    ¡Todos alentamos con respeto!

    El Mundial reúne a personas de muchos países que hablan distintos idiomas y tienen diferentes costumbres. Respetar esas diferencias nos ayuda a disfrutar del deporte y aprender que todos podemos compartir una misma pasión.

    ¿Qué país te gustaría conocer y por qué?

    MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

    ¡Cada uno juega a su manera!

    Todos podemos participar en un juego cuando hay respeto, colaboración y ganas de compartir. Cada niño tiene habilidades diferentes, y trabajando juntos descubrimos que lo importante es que nadie quede afuera.

    ¿Cuál es tu juego favorito para compartir con otros?

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