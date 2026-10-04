Como la minería, la noticia minera no se cubre desde cualquier lugar

CUYO MINERO lanza un espacio dedicado exclusivamente a los departamentos y comunidades donde se desarrolla la actividad minera. Desde este domingo, encontrá los contenidos exclusivos en el suplemento.

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En la minería hay un jefe invisible que toma decisiones finales sobre los proyectos, que define las inversiones millonarias por encima de los ejecutivos: la naturaleza. Esta actividad no se puede hacer en cualquier lado, el único lugar donde es posible es donde están los minerales desde hace millones de años. Por eso, aunque gerentes e inversores prefieran algún otro lugar, las operaciones siempre estarán en comunidades, sin las que es imposible avanzar en la producción minera. Con el periodismo no es tan distinto: la única forma de cubrir la noticia minera, es donde está ocurriendo la actividad.

Las comunidades mineras pueden ser más o menos accesibles, pueden tener más o menos necesidades, pero sin duda son protagonistas de la industria. En la minería de San Juan, por ejemplo, el cobre y el oro están en los valles cordilleranos. Localidades que por las mismas montañas que hoy muestran su potencial, también están lejos de las mayores urbes. Eso les da condiciones particulares, que quienes más conocen son sus propios vecinos. A veces no se trata solo de distancias geográficas, sino de la infraestructura que requieren, las líneas de créditos que necesitan o la demanda de capacitaciones para formar al personal necesario.

CUYO MINERO decidió salir a la ruta, llegar a los departamentos, recorrerlos y hablar con los protagonistas para tener de primera mano una visión de qué es lo que está pasando en el corazón del desarrollo provincial, que hoy es también el desarrollo nacional. Porque sin llegar al territorio es imposible saber cuáles son las agendas de quienes están más cerca de los proyectos.

Mes a mes este suplemento tendrá noticias desde los departamentos y las localidades donde se realiza la actividad. En esta primera entrega el destino elegido fue Calingasta, por ser el origen de los primeros y la mayor cantidad de proyectos de cobre que tiene la provincia en este momento en desarrollo. La misma cobertura se replicará en otros departamentos de San Juan y Mendoza, acercando la cobertura al lugar donde efectivamente están haciendo minería.

Uno de los compromisos con los que surge esta nueva sección dentro del suplemento minero tiene que ver con trasladar el debate que se está dando cerca de los proyectos a toda la sociedad, para vencer esta distancia. La mirada no será desde las capitales provinciales hacia los departamentos, sino que buscará reflejar qué se discute en el territorio. Para eso las voces de los locales tendrán un espacio de prioridad. Además de la publicación en el suplemento, las historias tendrán una cobertura 360 en videos y contenidos extra en la web de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES.