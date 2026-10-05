    • 5 de octubre de 2026 - 08:02

    Dos oferentes para una licitación clave de Vicuña: el traslado del personal

    El yacimiento de cobre más grande del país lanzó el proceso para un servicio clave.

    Vicuña, el coloso del cobre. El proyecto demandará un númeroaltísimo de proveedores y trabajadores. La vida útil de la mina es de unos 70años.&nbsp;

    Vicuña, el coloso del cobre. El proyecto demandará un número altísimo de proveedores y trabajadores. La vida útil de la mina es de unos 70 años. 

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    Por Mario Luis Romero

    El proyecto Vicuña dio un paso decisivo en su infraestructura logística con el avance del proceso licitatorio para el transporte terrestre de pasajeros. La compulsa, destinada a garantizar el traslado continuo de trabajadores hacia los yacimientos en la cordillera, aceleró la conformación de alianzas estratégicas para competir por uno de los contratos operativos más relevantes de la minería en San Juan.

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    Se trata de un servicio que pondrá en marcha colectivos preparados para alta montaña, lo cual activará además la generación de empleo.

    Así las cosas y frente a la magnitud de los requerimientos que la operadora del distrito Vicuña exige en el pliego, se presentaron dos UTE integradas por empresas sanjuaninas y también asociadas a firmas nacionales.

    Por un lado, la UTE compuesta por las empresas sanjuaninas Sotur, Mitre Bus y Cominsa, que se destacan por la marcada presencia y arraigo territorial en los departamentos de Iglesia y Jáchal, aportando un amplio bagaje operativo y experiencia acumulada en el competitivo rubro del traslado de personal minero en la provincia. Estas tres firmas locales comparten sociedad con Andesmar, reconocida en el rubro transporte por su trayectoria y operaciones en Argentina, Chile y Perú.

    Por el otro, está la UTE conformada por PAP, Dream y Autotransportes San Juan (vinculado a nivel nacional con La Veloz del Norte).

    La creación de estas UTE donde empresas sanjuaninas se unen a empresas nacionales, responde a la escala y complejidad logística que exige la operadora minera, en un contexto de altos estándares de calidad, seguridad y confiabilidad.

    El proceso licitatorio entra en su fase de definiciones, donde la evaluación técnica, económica y social determinará qué consorcio asumirá el servicio.

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