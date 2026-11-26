Con más de una década de trayectoria brindando asistencia en sitios mineros de la provincia, Emergencias dio un paso estratégico en su plan de expansión local con la inauguración de su nuevo Centro Médico Laboral de Altura en San Juan. Se trata de un espacio diseñado específicamente para responder a la creciente demanda de evaluaciones preocupacionales y controles periódicos que requiere el desarrollo minero e industrial.

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Durante la apertura oficial, las autoridades de la compañía destacaron que el proyecto busca ofrecer una solución integral tanto a las empresas operadoras y firmas contratistas como a las distintas actividades productivas de la provincia.

La puesta en marcha del nuevo centro médico representó una inversión de un millón de dólares por parte de Emergencias, destinada al desarrollo de infraestructura, equipamiento médico y tecnología. Esta inversión reafirma el compromiso de la compañía con el crecimiento de San Juan y el fortalecimiento de los servicios de salud especializados para la industria minera. La puesta en marcha del nuevo centro médico representó una inversión de un millón de dólares por parte de Emergencias, destinada al desarrollo de infraestructura, equipamiento médico y tecnología. Esta inversión reafirma el compromiso de la compañía con el crecimiento de San Juan y el fortalecimiento de los servicios de salud especializados para la industria minera.

"Hoy es un paso enorme que dimos como empresa y como equipo. Hace más de 10 años que estamos en San Juan y siempre asumimos el compromiso de hacer cosas que perduren en el tiempo. Quisimos dar un paso más fuerte para complementar la emergencia en sitio con este centro médico laboral especializado en altura, pensado para acompañar el crecimiento que va a tener la minería y la demanda de personal" , señaló Lucio Pisacane , gerente de Minería.

El ejecutivo explicó que esta apertura forma parte de una estrategia federal de la compañía: tras 30 años sin inaugurar centros médicos propios, este año la firma abrió dos sedes en Buenos Aires y esta nueva clínica en San Juan, con planes de articularse en el corto plazo con plazas clave como Salta, Neuquén y Mendoza .

Un circuito integral para la actividad minera e industrial

Por su parte, Cristian Palomo, coordinador médico de la institución, subrayó el carácter pionero del establecimiento en la provincia y detalló el alcance de sus prestaciones:

"Es el primer centro de medicina de altura geográfica que se inaugura en San Juan, pensado específicamente para exámenes y preparaciones de candidatos que trabajan en altura, cuyo destino principal es la minería, además de abrirnos a todo tipo de industrias, exámenes universitarios y de ingreso escolar".

La clínica cuenta con consultorios equipados con tecnología de última generación para resolver en un mismo lugar todas las etapas de un apto físico exigente:

Especialidades clínicas y diagnósticas: enfermería, laboratorio de análisis clínicos, cardiología, oftalmología y odontología.

Estudios específicos: espirometrías, radiología (rayos X) y audiometrías.

Evaluaciones según el puesto y proyecto: protocolos diferenciados para operaciones como Veladero o Vicuña, incluyendo estudios específicos como electroencefalogramas y exámenes psicosensotécnicos para maquinistas y choferes.

Gestión 100 % digital y sin papeles

Uno de los diferenciales centrales del nuevo centro médico es su plataforma tecnológica propia, que digitaliza todo el recorrido del paciente desde el ingreso hasta la entrega de resultados.

Leonardo Tello, coordinador médico del espacio, explicó que el sistema permite integrar en tiempo real los estudios realizados de manera presencial con la interconsulta remota de especialistas de Emergencias en Buenos Aires, eliminando por completo el uso de papel.

"Todo el circuito está enfocado en la persona y apoyado en tecnología, guiado por voz y pantallas para evitar pérdidas de tiempo. Cuando el candidato termina sus estudios de forma ágil y dinámica, la empresa contratante puede ingresar directamente a la plataforma y obtener el resultado de manera transparente y ordenada", concluyó Tello.