GEMERA renovó autoridades en San Juan y ratificó a Michael Meding hasta 2028

El Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) realizó en San Juan su Asamblea General Ordinaria y definió la conducción que tendrá la entidad durante el período 2026-2028 . El encuentro terminó con la ratificación de Michael Meding , Managing Director de McEwen Copper y gerente general del proyecto Los Azules, como presidente por un nuevo mandato.

La Cámara Minera de San Juan presentó a su nueva responsable de Comunicación

La reunión tuvo además un fuerte contenido sectorial. Antes de la elección de autoridades se presentó el balance de gestión y la rendición de cuentas del período anterior, aprobados por unanimidad, y posteriormente se abrió un análisis sobre el presente de la exploración minera en Argentina, con foco en la competitividad, las inversiones de riesgo y las oportunidades asociadas a la creciente demanda internacional de minerales estratégicos.

La continuidad de Meding mantiene a un referente estrechamente ligado a San Juan y al desarrollo del cobre en la conducción de GEMERA. Su representación corresponde a Andes Corporación Minera S.A., vinculada a McEwen Copper y al proyecto Los Azules.

Tras su ratificación, el ejecutivo sostuvo que la exploración debe continuar ocupando un rol central dentro del desarrollo minero argentino y planteó como uno de los principales desafíos generar condiciones que permitan sostener las inversiones de riesgo.

“ Asumimos este nuevo período con la responsabilidad de seguir afianzando la exploración como el motor inicial de la minería en Argentina ”, afirmó Meding. También señaló que el país atraviesa “una oportunidad histórica” frente a la demanda global de minerales estratégicos y aquellos vinculados con la transición energética.

Dentro de esa hoja de ruta, GEMERA anticipó que continuará trabajando para generar certezas para los inversores, mantener el diálogo con gobiernos y comunidades y mejorar las condiciones para el desarrollo de proyectos exploratorios.

Seguridad jurídica, proveedores y nuevas inversiones

La nueva conducción definió una agenda que tendrá entre sus ejes el fortalecimiento de la seguridad jurídica, el desarrollo de proveedores locales y la continuidad de buenas prácticas ambientales y sociales en las distintas provincias mineras.

La entidad considera que la exploración atraviesa un momento clave ante el crecimiento de la demanda mundial de minerales, aunque advierte que la actividad continúa enfrentando desafíos vinculados con la competitividad y el acceso a capital de riesgo.

Junto con Meding fueron ratificados Jorge Kesting, de Mansfield Minera, como secretario; Javier Robeto, de Aldebarán Argentina, como tesorero; y Manuel Benitez, de Abraplata, como vocal titular. La nómina también incluye a Iván Chávez y Carlos Saravia Frías como suplentes, mientras que Baltasar Espeche y Emilio Bastías quedaron a cargo de la revisión de cuentas.

Una entidad clave para la etapa inicial de los proyectos

GEMERA nuclea a compañías dedicadas a la prospección y exploración de recursos minerales en Argentina, es decir, una de las primeras etapas de la cadena minera y aquella en la que se identifican y evalúan los recursos que posteriormente pueden convertirse en proyectos productivos.

Entre sus objetivos institucionales se encuentran representar al sector explorador, impulsar condiciones de seguridad jurídica, promover la responsabilidad social y ambiental y contribuir al desarrollo minero nacional.

La Comisión Directiva elegida en San Juan tendrá mandato hasta 2028 y continuará con la agenda vinculada a inversiones exploratorias, proveedores y diálogo institucional.