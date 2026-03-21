    • 21 de marzo de 2026 - 09:35

    Gestión del agua en minería: el modelo sustentable de El Pachón

    En el Día Mundial del Agua, destacaron la gestión responsable del recurso en El Pachón con monitoreos, reutilización y participación comunitaria.

    Programa de gestión del agua en minería con monitoreo participativo en El Pachón.

    Programa de gestión del agua en minería con monitoreo participativo en El Pachón.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de la gestión del agua en minería y control ambiental en San Juan, el proyecto El Pachón puso en valor sus políticas sustentables para el uso del recurso hídrico. La iniciativa, impulsada por Glencore, refuerza el compromiso con el ambiente y la comunidad, destacando la gestión del agua en minería como eje central.

    Leé además

    El IPEEM jerarquiza su función con sede propia y gestión ágil tras 37 años: dónde se muda

    El IPEEM jerarquiza su función con sede propia y gestión ágil tras 37 años: dónde se muda
    para asijemin, modificar la ley de glaciares es fortalecer la proteccion ambiental

    Para ASIJEMIN, modificar la Ley de Glaciares es fortalecer la protección ambiental

    Gestión del agua en minería: controles y uso responsable

    Desde la empresa explicaron que el proceso comienza con la solicitud de permisos de extracción y uso ante las autoridades competentes, donde se detallan los puntos de captación, volúmenes y destino del recurso. Entre los usos más frecuentes se encuentran el control de polvo, consumo en campamentos y perforaciones exploratorias.

    Dia Mundial del Agua 2

    Además, se llevan adelante monitoreos periódicos de calidad del agua en distintos puntos del proyecto, junto con auditorías internas e inspecciones que buscan preservar tanto la cantidad como la calidad del recurso hídrico.

    Para reducir el impacto ambiental, la compañía implementa la reutilización del agua en tareas de perforación, complementada con capacitaciones constantes al personal y contratistas sobre buenas prácticas y uso eficiente.

    Participación comunitaria y monitoreo del agua

    Uno de los pilares del programa es el Monitoreo Participativo del Agua, una iniciativa que involucra directamente a la comunidad en los controles ambientales. “Invita a la ciudadanía a ser protagonista del monitoreo del agua y de la transparencia de los resultados”, explicó Fernando Cola, líder de Estudios Ambientales de Glencore Argentina.

    Dia Mundial del Agua

    Entre el 9 y el 11 de marzo se desarrolló la primera edición anual del programa, con toma de muestras en cinco puntos clave: ríos Pachón, Carnicería, Blanco y Los Patos, finalizando en este último a la altura del puente construido por la empresa.

    La actividad contó con la participación de alumnos de la escuela técnica General Manuel Savio de Calingasta, quienes fueron seleccionados por sus compañeros. Durante la experiencia, recibieron capacitación de profesionales y participaron activamente en el proceso de muestreo.

    Las muestras recolectadas fueron trasladadas bajo cadena de custodia hasta el laboratorio ALS en Buenos Aires, donde continuó el proceso analítico. Los resultados finales serán compartidos en abril, fortaleciendo la transparencia del programa.

    Desde la compañía también confirmaron que este año se retomarán las visitas al proyecto y nuevas instancias de monitoreo participativo, consolidando el vínculo entre la minería, la comunidad y el cuidado del ambiente.

    Día Mundial del Agua 4
    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Mujeres+Mineras llega a Ullum, Sarmiento y Valle Fértil con reuniones informativas para emprendedoras

    "Mujeres+Mineras" llega a Ullum, Sarmiento y Valle Fértil con reuniones informativas para emprendedoras

    El Gobierno de San Juan otorgó la Declaración de Impacto Ambiental para el Proyecto Josemaría.

    El Gobierno de San Juan otorgó la Declaración de Impacto Ambiental para el Proyecto Josemaría

    edicion especial: cuyo minero en la pdac, descarga el suplemento

    Edición especial: Cuyo Minero en la PDAC, descargá el suplemento

    Mujeres que deciden: referentes del sector minero participaron de un encuentro en San Juan

    Mujeres que deciden: referentes del sector minero participaron de un encuentro en San Juan