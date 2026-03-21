Gestión del agua en minería: el modelo sustentable de El Pachón

En el marco de la gestión del agua en minería y control ambiental en San Juan, el proyecto El Pachón puso en valor sus políticas sustentables para el uso del recurso hídrico. La iniciativa, impulsada por Glencore , refuerza el compromiso con el ambiente y la comunidad, destacando la gestión del agua en minería como eje central.

Desde la empresa explicaron que el proceso comienza con la solicitud de permisos de extracción y uso ante las autoridades competentes , donde se detallan los puntos de captación, volúmenes y destino del recurso. Entre los usos más frecuentes se encuentran el control de polvo, consumo en campamentos y perforaciones exploratorias .

Además, se llevan adelante monitoreos periódicos de calidad del agua en distintos puntos del proyecto , junto con auditorías internas e inspecciones que buscan preservar tanto la cantidad como la calidad del recurso hídrico.

Para reducir el impacto ambiental, la compañía implementa la reutilización del agua en tareas de perforación , complementada con capacitaciones constantes al personal y contratistas sobre buenas prácticas y uso eficiente.

Uno de los pilares del programa es el Monitoreo Participativo del Agua , una iniciativa que involucra directamente a la comunidad en los controles ambientales. “Invita a la ciudadanía a ser protagonista del monitoreo del agua y de la transparencia de los resultados”, explicó Fernando Cola , líder de Estudios Ambientales de Glencore Argentina.

Dia Mundial del Agua

Entre el 9 y el 11 de marzo se desarrolló la primera edición anual del programa, con toma de muestras en cinco puntos clave: ríos Pachón, Carnicería, Blanco y Los Patos, finalizando en este último a la altura del puente construido por la empresa.

La actividad contó con la participación de alumnos de la escuela técnica General Manuel Savio de Calingasta, quienes fueron seleccionados por sus compañeros. Durante la experiencia, recibieron capacitación de profesionales y participaron activamente en el proceso de muestreo.

Las muestras recolectadas fueron trasladadas bajo cadena de custodia hasta el laboratorio ALS en Buenos Aires, donde continuó el proceso analítico. Los resultados finales serán compartidos en abril, fortaleciendo la transparencia del programa.

Desde la compañía también confirmaron que este año se retomarán las visitas al proyecto y nuevas instancias de monitoreo participativo, consolidando el vínculo entre la minería, la comunidad y el cuidado del ambiente.