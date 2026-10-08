    • 8 de octubre de 2026 - 22:23

    La Cámara Minera de San Juan presentó a su nueva responsable de Comunicación

    Victoria Vedia asumió la coordinación del área y será el nexo con la prensa local. El cargo tuvo varios cambios en los últimos meses.

    Victoria Vedia.

    Victoria Vedia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Cámara Minera de San Juan presentó este jueves 8 de octubre a Victoria Vedia como nueva coordinadora de Comunicación Institucional. La joven estará a cargo del vínculo con los medios de comunicación de la provincia, una función que tuvo varios cambios en los últimos meses dentro de la entidad que reúne a las principales compañías mineras.

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    La presentación estuvo a cargo de Sandra Barceló, gerente de la Cámara Minera, durante el encuentro con periodistas en el que presentó a la nueva responsable del área.

    Quién es Victoria Vedia, la nueva coordinadora de Comunicación

    Vedia estudia la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica de Cuyo. En su trayectoria laboral, se desempeñó como productora en distintos programas de televisión vinculados a señales como Telesol y Canal 4. También trabajó en el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano del Gobierno de San Juan.

    A partir de su designación, tendrá la responsabilidad de coordinar la comunicación institucional y actuar como nexo entre las empresas que integran la Cámara Minera y los medios de comunicación de la provincia.

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