La empresa que encontró en la minería una puerta para brindar oportunidad a los jóvenes de Calingasta

Durante años la historia de Servicios Sánchez estuvo ligada a la agricultura. La empresa nació dentro de una familia de productores de Calingasta y tuvo al ajo de exportación como una de sus principales actividades. Sin embargo, frente al retroceso de la agricultura, la empresa comenzó a mirar hacia la minería. Actualmente son uno de los proveedores locales con mayor presencia en los proyectos mineros encargados de la gestión y traslado de residuos, cumpliendo con estándares internacionales y ampliando su expansión apuntando a la formación.

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“Mi papá hace 50 años comenzó con la producción en Calingasta y seguimos nosotros, la segunda generación”, contó a CUYO MINERO Gerardo Sánchez, gerente operativo de Servicios Sánchez. La transición de la agricultura a la minería implicó aprender una nueva forma de trabajar. La empresa comenzó con un camión sencillo para la recolección de residuos y, a partir de reuniones y nuevas oportunidades, fue incorporando equipamiento, participando en licitaciones y adaptándose a los requerimientos de compañías mineras internacionales.

El crecimiento de Servicios Sánchez fue acompañado por un proceso de profesionalización que llevó más de dos años de trabajo por cada norma que incorporó la empresa. Actualmente cuenta con cuatro normas ISO, según explicó Sánchez, siendo una herramienta para competir y trabajar con compañías de escala internacional.

La empresa aborda además aspectos vinculados con la capacitación del personal, la renovación de vehículos, la huella de carbono y diferentes requerimientos ambientales y de seguridad.

Detrás de las certificaciones, los vehículos y los procesos, otro de los objetivos centrales para la empresa es la generación de puestos de trabajo para los locales. “Siempre hemos tenido gente y hemos dado puestos laborales. En la cosecha teníamos 200 personas y mucha responsabilidad” , recordó Sánchez.

Para el empresario, generar empleo es uno de los aspectos más gratificantes de la actividad empresarial. “Eso no tiene precio”, afirmó al recordar las conversaciones que mantenía con su padre sobre el valor de crear un puesto de trabajo.

Pese a que la actividad en la cordillera no está en su máxima capacidad, la empresa decidió mantener su personal y continúa incorporando trabajadores para capacitarlos. La mirada está puesta en llegar preparados a los próximos meses y contar con personas que ya hayan atravesado los procesos de formación necesarios para desempeñarse en los proyectos.

“Siempre digo que es preparar a la juventud para los desafíos que vienen”, explicó Sánchez.

Tres testimonios de jóvenes que encontraron en la empresa su primera oportunidad laboral

La apuesta por la juventud tiene un rostro concreto dentro de la empresa. Parte del equipo está integrado por mujeres jóvenes que ingresaron con poca o ninguna experiencia previa y encontraron allí una posibilidad de acceder a su primer trabajo y desarrollarse profesionalmente.

Lucía Castañeda, actualmente es jefa de Administración e ingresó a los 19 años, siendo Servicios Sánchez su primera experiencia laboral. “Es mi primer trabajo es un blanco y la verdad que estoy muy a gusto y muy conforme con la empresa, con el equipo, con las compañeras, los gerentes”, expresó. También destacó el ambiente laboral y el acompañamiento que encontró desde su llegada.

Otra de las integrantes del equipo que compartió su experiencia fue Carla Palacio, jefa del Sistema de Gestión Integral, quien comenzó a trabajar en la empresa a los 18 años, en cuanto culminó con sus estudios secundarios. “Es mi primer trabajo importante”, relató. Para ella, Servicios Sánchez se convirtió además en un espacio de aprendizaje permanente.

“Es un lugar donde se aprende, donde uno se puede capacitar y puede aprender mucho de los demás”, sostuvo.

Carla también puso en valor la posibilidad de crecer profesionalmente sin tener que abandonar Calingasta. Su experiencia, dijo, está atravesada por la posibilidad de acompañar el crecimiento de la propia empresa y sentirse parte de ese proceso.

Gimena Jofré es una de las más recientes incorporaciones. Llegó a Servicios Sánchez después de haber participado en las capacitaciones que realiza la empresa. Con apenas un mes de antigüedad, destacó la oportunidad brindada.

Según relató, desde el comienzo encontró un ambiente de compañerismo que le permitió adaptarse rápidamente y manifestó su deseo de continuar desarrollándose dentro de la empresa.

Capacitar para sacar mayor provecho a la oportunidad minera

Servicios Sánchez celebró convenios con Los Azules durante el año pasado y se renovaron este 2026 para el dictado de cursos destinados a preparar a personas para las necesidades que tienen los proyectos.

Uno de los ejemplos es el curso de conducción 4x4, que tuvo una amplia convocatoria. Según Sánchez, inicialmente se había pensado en un cupo reducido de 30 personas, pero finalmente la participación llegó a unas 150 o 160 personas. La propuesta incluyó a personas de distintos ámbitos, entre ellas integrantes de Gendarmería, Bomberos y Policía, además de vecinos y amas de casa que nunca habían manejado una camioneta 4x4.

La empresa busca que esa capacitación pueda transformarse en una oportunidad concreta. Incluso la empresa incorporó personal surgido de esos encuentros. “Buscamos que la gente se capacite en Calingasta y que tenga esas posibilidades de salida laboral. No solo en Servicios Sánchez, sino en cualquier otra empresa”, remarcó.

Sánchez considera que la profesionalización no debe limitarse a los trabajadores. También los proveedores locales necesitan prepararse para cumplir con los estándares que exigen los grandes proyectos.

Como integrante de la CASEMICA señaló que existe una conversación interna sobre la necesidad de acompañar a las empresas que buscan incorporarse a la cadena minera. Es por ello que desde la firma siempre están abiertos a orientar, asesorar y explicar cuáles son las condiciones que deben reunir las empresas para poder competir.

“No es que rechazamos que vengan de otros lados, pero Calingasta tiene capacidad, tiene su gente y queremos que se desarrolle”, afirmó.

La minería abrió una nueva etapa para la empresa. Y en esa transformación, Servicios Sánchez busca que la oportunidad no quede solamente en el crecimiento de la actividad, sino que también alcance a quienes viven y se forman en Calingasta.