Luis Lucero: "El gran salto estructural en exportaciones llegará de la mano del cobre"

Para Luis Lucero, el secretario de Minería de la Nación, el próximo e inminente gran salto productivo y de exportaciones del país será el de la producción de cobre. Este sector se encuentra cada vez más cerca de tener un proyecto de gran escala en actividad y por eso la prioridad del trabajo de su cartera está puesta ahí.

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Pero en medio de esta coyuntura, que ilusiona con generar miles de puestos de trabajo y aportar por décadas a la balanza comercial, surgen nuevas agendas. Así, las tierras raras requieren de su propio marco legal, algo con lo que avanzaron, y la integración regional se convierte en uno de los puntos que trabaja Argentina en el mediano y largo plazo.

Tras el documento firmado con Perú, Chile y Bolivia, ¿Qué roles podría tener la región en la cadena de oferta y demanda de minerales críticos?

La firma de entendimientos con Perú, Chile y Bolivia fortalece nuestra posición como un bloque geopolítico estratégico. El rol de la región debe ser complementario y enfocado en potenciar las ventajas de cada país. En el caso de Argentina, buscamos consolidarnos como un proveedor seguro, previsible y de escala internacional, aportando certidumbre en un contexto global altamente disputado, respaldados fuertemente por el éxito del RIGI, que ya ha demostrado ser una herramienta muy potente para viabilizar las grandes inversiones.

Además de la creación de los recientes protocolos, ¿se pueden esperar más novedades con el tratado Binacional Minero con Chile?

La relación bilateral con Chile transita un momento de madurez institucional. Más allá de los protocolos recientes, trabajamos permanentemente para aceitar los mecanismos del Tratado de Integración y Complementación Minera, removiendo cuellos de botella operativos. La sinergia en infraestructura cordillerana es indispensable, sabiendo además que en materia logística —donde la vial y la ferroviaria son mundos aparte— debemos resolver cómo acercar insumos y potenciar las salidas al Atlántico o Pacífico, complementando los avances logrados a nivel nacional con hitos como la privatización del Belgrano Cargas.

¿Es una prioridad crear una cadena de suministro de cobre refinado a partir del concentrado que van a producir los nuevos proyectos argentinos? ¿Puede el Super RIGI dar lugar a la instalación de refinerías de cobre?

El foco principal hoy es poner en marcha los proyectos masivos de cobre. Respecto a las refinerías locales, la lógica comercial dictamina consolidar primero la producción de concentrados. No obstante, el RIGI otorga estabilidad a 30 años, lo que sumado a nuestra experiencia histórica en estructuras de financiamiento internacional de tipo non-recourse project finance —como se hizo en los 90 con Alumbrera, Cerro Vanguardia o Veladero— genera el ecosistema legal y financiero ideal para que los inversores evalúen en etapas maduras agregar valor en origen.

¿Cuál es el balance hasta ahora de las inversiones hechas a través del RIGI?

El balance del RIGI es extraordinario: tenemos proyectos aprobados que han incrementado notablemente la capacidad instalada, especialmente en litio, con proyecciones firmes hacia el 2035.

El gobierno nacional está compenetrado con la necesidad de incentivar y apoyar que los grandes proyectos satisfagan sus necesidades de insumos y servicios con la industria nacional. En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la realización de una «Ronda de Negocios del RIGI» programada para el próximo 29 de octubre en Rosario. Este evento contará con la presencia de las tres compañías con las cuales tuvo un encuentro reciente —Vicuña Corp. (BHP y Lundin Mining), Glencore Argentina y Río Tinto Argentina— y otras 25 firmas del sector. El objetivo principal de la convocatoria es conectar los proyectos del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones en minería, industria e infraestructura con proveedores nacionales de bienes y servicios para informar sus cronogramas de inversión y generar nuevas oportunidades de negocios. Desde el Ministerio de Economía destacaron que las inversiones del RIGI ya están generando un fuerte impacto en todo el país, con una alta participación destinada a empresas nacionales y la movilización de más de 1.200 proveedores.

¿Cree que va a haber desarrollo de proyectos de tierras raras?

Creemos que es importante en este tema establecer con mayor precisión el marco legal y regulatorio aplicable a estos recursos estratégicos para el desarrollo tecnológico e industrial. El poder legislativo ha hecho avances en este sentido. Recientemente, la comisión de minería de la Cámara de Diputados firmó un dictamen de mayoría unificando las iniciativas de los diputados Silvana Giudici (LLA, CABA) y Jorge Rizzotti (PU, Jujuy). La iniciativa busca modificar el artículo 3° del Código de Minería para incorporar expresamente a estos 17 elementos químicos —los 15 lantánidos, el escandio y el itrio— dentro de la primera categoría de sustancias minerales, y otorgarles así un marco de orden público, previsibilidad legal y seguridad jurídica para incentivar las inversiones y la exploración.

Tras el último informe de exportaciones mineras, ¿el litio puede seguir impulsando mucho más la generación de divisas? ¿El siguiente salto deberá esperar al cobre?

El litio tracciona fuertemente y las expectativas son razonables para alcanzar metas ambiciosas de producción hacia la próxima década gracias a las expansiones amparadas por el régimen de incentivos. No obstante, el gran salto estructural en exportaciones llegará de la mano del cobre. Para sostener ese crecimiento, en la Secretaría trabajamos intensamente junto al Ministerio de Desregulación para modernizar la Ley 24.196, reduciendo trámites e invirtiendo la carga de la prueba para premiar la inversión sin burocracia innecesaria.

¿Cómo cambia el escenario minero argentino lo que está pasando a nivel global con la IA? ¿Puede crear interés de inversores en sectores más tradicionales como la minería o va a ralentizar el crecimiento de los minerales críticos?

La inteligencia artificial y la digitalización global exigen una infraestructura tecnológica masiva que multiplica la demanda de cobre y minerales críticos. Para responder a este fenómeno global, en Argentina estamos enfocados en remover barreras normativas, desregular procesos y potenciar soluciones energéticas robustas. La tecnología también optimiza internamente a la industria, consolidando a la minería argentina como un vector moderno, eficiente y profundamente integrado a las demandas del siglo XXI.