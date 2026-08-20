    • 20 de agosto de 2026 - 09:02

    McEwen Copper acelera la búsqueda de financiamiento para Los Azules: aseguran que el gigante Río Tinto, uno de los socios, analiza aumentar su participación

    El proyecto de cobre ubicado en Calingasta está detrás de unos 4.000 millones de dólares.

    McEwen Copper acelera la búsqueda de financiamiento para Los Azules: aseguran que el gigante Río Tinto, uno de los socios, busca aumentar su participación

    McEwen Copper acelera la búsqueda de financiamiento para Los Azules: aseguran que el gigante Río Tinto, uno de los socios, busca aumentar su participación

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    La minera McEwen Copper avanza a paso firme en las negociaciones de alto nivel para estructurar la ingeniería financiera de Los Azules, uno de los emprendimientos cupríferos más ambiciosos proyectados en Calingasta. La compañía busca reunir una suma cercana a los 4.000 millones de dólares con la meta de iniciar la fase de producción hacia el año 2030, consolidando al yacimiento como un pilar clave en la oferta metalífera de la provincia, según informó el sitio especializado Minería y Desarrollo.

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    El esquema trazado por la empresa combina aportes de capital propio y endeudamiento internacional en una proporción estimada de 40 por ciento de equity y 60 por ciento de deuda. Según precisó el director gerente de la firma, Michael Meding, la estructura contempla obtener aproximadamente 1.600 millones de dólares en capital y saldar los 2.400 millones restantes mediante herramientas crediticias de mercado.

    En el abanico de inversores estratégicos cobra especial relevancia el gigante minero Rio Tinto, que actualmente posee un 17 por ciento de participación en McEwen Copper a través de Nuton, su brazo tecnológico enfocado en procesos de extracción sustentable. La compañía angloaustraliana ya ha evaluado la factibilidad económica del yacimiento sanjuanino y la factibilidad de aplicar sus técnicas de lixiviación en el sitio. Sin embargo, las gestiones no se agotan allí, ya que la directiva entabla conversaciones con su casa matriz, McEwen Mining, y con diversos conglomerados industriales provenientes de América del Norte, Europa y Asia.

    Dentro del diagrama de capitalización proyectado, se prevé que los accionistas actuales aporten cerca de 600 millones de dólares, mientras que una suma equivalente vendría de la mano de un nuevo socio estratégico. El saldo restante para el financiamiento de deuda se gestionará mediante agencias de crédito a la exportación, entidades bancarias especializadas en minería y esquemas crediticios combinados.

    De forma paralela, la compañía evalúa salir a la oferta pública inicial de acciones durante el último trimestre del año, condicionado al comportamiento de los mercados internacionales. Con esta operación en bolsa, la firma aspira a captar unos 300 millones de dólares adicionales, proceso para el cual ya se trabaja en la selección de asesores financieros.

    El proyecto Los Azules proyecta una producción promedio estimada en 205.000 toneladas anuales de cobre catódico durante sus primeros cinco años de operaciones. Mientras avanza el armado financiero, la firma trabaja en la obtención de permisos, evaluaciones socioambientales y obras preliminares sobre el terreno, pasos previos fundamentales para la toma final de la decisión de inversión.

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