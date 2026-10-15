Minería en San Juan: por qué los escribanos ganan protagonismo y una capacitación para estar listos ante el boom que se espera

La expansión de la minería en San Juan no solo genera expectativas en torno a la creación de empleo y la llegada de inversiones, sino que también abre oportunidades para profesionales de distintos sectores. Entre ellos están los escribanos , cuya intervención puede ser clave para garantizar seguridad jurídica en operaciones vinculadas a la actividad. Con ese objetivo, el escribano Emiliano Muñoz brindará una capacitación para dar a conocer los alcances de la función notarial en el ámbito minero y preparar a los profesionales ante las demandas que puedan surgir.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Muñoz explicó que existe una mirada social limitada sobre el trabajo de los escribanos, generalmente asociado a trámites tradicionales, como la compra de una vivienda o la certificación de documentos. Sin embargo, sostuvo que la función notarial también puede intervenir en diferentes operaciones relacionadas con la minería, lo que abre una puerta nueva en la provincia teniendo en cuenta las proyecciones que se realizan en torno a la actividad.

La propuesta se realizará el próximo 23 de octubre. La capacitación estará destinada principalmente a escribanos, aunque existe la posibilidad de ampliar la convocatoria a otros profesionales del Derecho. El objetivo es actualizar conocimientos y recordar las herramientas legales disponibles para acompañar el desarrollo de esta industria.

La intervención notarial puede ser necesaria en distintas etapas de un proyecto minero, desde la adquisición o transferencia de derechos hasta la instalación de una empresa en la provincia.

Muñoz detalló que entre las operaciones en las que pueden participar los escribanos se encuentran la cesión y transferencia de derechos mineros, la venta de una mina y el asesoramiento sobre contratos y otros actos jurídicos vinculados con la actividad. También pueden intervenir en operaciones relacionadas con la compra de inmuebles, la constitución de sociedades y la organización jurídica necesaria para que una compañía se instale y desarrolle sus actividades en San Juan.

“Es una actividad amplia en la que puede intervenir el notario, contribuyendo a que el desarrollo de la minería sea más seguro”, afirmó.

El escribano remarcó que la legislación vigente contempla la participación de estos profesionales y que, en determinados actos jurídicos, el Código de Minería exige que se formalicen mediante escritura pública. Por eso, uno de los ejes de la capacitación será explicar qué operaciones requieren intervención notarial, cuáles son sus alcances y qué efectos jurídicos tienen. La intención es que los profesionales puedan reconocer esas situaciones y asesorar adecuadamente a empresas, inversores y particulares.

La llegada de empresas también abre oportunidades

Aunque Muñoz aclaró que actualmente no observa una demanda de solicitudes vinculadas específicamente con la cesión y transferencia de minas, sí detecta consultas relacionadas con las necesidades de las empresas que buscan instalarse en San Juan.

La localización de establecimientos, la adquisición de inmuebles, la constitución de sociedades y la contratación de personal forman parte de los procesos que deben resolver las compañías antes de poner en marcha sus operaciones. En ese contexto, el asesoramiento jurídico y notarial puede convertirse en una herramienta importante para acompañar las inversiones y evitar inconvenientes durante el desarrollo de los proyectos.

“Personalmente he notado que hay demanda de los profesionales, en torno a consultas que se reciben”, indicó Muñoz, quien consideró que las expectativas que genera la minería deben traducirse en oportunidades concretas de trabajo para distintos sectores.

La posibilidad de que se desarrollen nuevos proyectos en la provincia también plantea el desafío de contar con profesionales preparados para responder a las necesidades de una industria que involucra operaciones complejas y requiere previsibilidad jurídica.

Una capacitación para actualizar conocimientos

Muñoz ya brindó capacitaciones sobre la función notarial en operaciones mineras en Mendoza y Catamarca, y ahora trabaja en la propuesta destinada a los profesionales de San Juan.

La iniciativa busca acercar herramientas específicas a los escribanos que no trabajan habitualmente con este tipo de operaciones, pero que podrían intervenir en ellas a medida que avance la actividad minera. De esta manera, la capacitación apunta a fortalecer el vínculo entre la actividad minera y el ámbito notarial, con la mirada puesta en las oportunidades que puede generar el desarrollo de nuevos proyectos en San Juan.

La actividad se llevará a cabo el 23 de octubre, desde las 13 horas, en el Salón Laprida del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ubicado en Suipacha entre Av. Ignacio de la Roza y Av. Córdoba. La actividad cuenta con el apoyo del Colegio Notarial de San Juan. Para inscribirse y obtener mayor información los interesados se pueden comunicar al perfil de Instagram @colnotarialsanjuan