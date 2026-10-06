    • 6 de octubre de 2026 - 10:44

    Proyecto Nacimiento: minera australiana activa nueva campaña de exploración y renueva su apuesta en San Juan

    Fortescue pone en marchas las tareas de prospección en el proyecto Nacimiento. Con la mirada puesta en el cobre y metales preciosos, la compañía se prepara para encarar trabajos clave en la cordillera, impulsando el desarrollo minero local y la contratación de proveedores de la provincia.

    Proyecto Nacimiento: minera australiana activa nueva campaña de exploracióny renueva su apuesta en San Juan

    Proyecto Nacimiento: minera australiana activa nueva campaña de exploracióny renueva su apuesta en San Juan

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    En el arranque de la temporada de alta cordillera, la actividad minera de la provincia vuelve a sumar noticias de peso. La firma de origen australiano Fortescue ultima detalles logísticos y técnicos para desplegar una nueva campaña de exploración en el proyecto Nacimiento, reafirmando su presencia operativa en el mapa metalífero sanjuanino.

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    La iniciativa apunta a profundizar el conocimiento geológico de la zona y evaluar el verdadero alcance de las estructuras de cobre, oro y plata en un contexto internacional donde la demanda de minerales estratégicos para la transición energética no deja de crecer.

    El proyecto Nacimiento forma parte del portafolio de activos que la compañía administra en San Juan. Tras las tareas preliminares y los análisis de prospección de superficie, la minera alista el equipamiento necesario para avanzar hacia perforaciones más profundas, estudios geofísicos de precisión y el reacondicionamiento de campamentos.

    La meta inmediata de los geólogos e ingenieros consiste en definir la continuidad del sistema de pórfidos e identificar con mayor certidumbre los sectores de mayor concentración metalífera.

    Desde el punto de vista económico e industrial, la reactivación del frente de trabajo en la cordillera significa un alivio y un motor de movimiento para la cadena de valor local. Para llevar a cabo el cronograma planificado durante los meses estivales, la empresa requerirá un despliegue logístico de envergadura que contempla la contratación de mano de obra sanjuanina, así como la movilización de servicios de catering, transporte especializado, perforación y soporte ambiental contratados a proveedores locales.

    "Mantenemos un compromiso firme con la exploración responsable y el trabajo mancomunado con las comunidades cercanas a nuestras áreas de trabajo", señalaron fuentes vinculadas a la operación. En ese contexto, los programas de exploración previstos para esta campaña no solo contemplan las tareas técnicas de perforación diamantina, sino también el estricto cumplimiento de los estándares de monitoreo ambiental y el diálogo continuo con los pobladores de las zonas de influencia.

    La avanzada de Fortescue se encuadra en una tendencia generalizada dentro de la provincia, posicionada a nivel nacional e internacional como la principal plaza receptora de inversiones para la exploración de cobre. Con gigantes mundiales consolidando sus posiciones en los valles cordilleranos, la confirmación de nuevos trabajos de prospección en Nacimiento reafirma el rol clave de San Juan como motor minero de la Argentina y renovado polo de atracción para el capital privado global.

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