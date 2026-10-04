PSJ Cobre Mendocino recibió la visita de estudiantes, docentes y egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo

PSJ Cobre Mendocino recibió la visita de 40 estudiantes, docentes y egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, quienes recorrieron el Proyecto como parte de las actividades previstas en el Curso de Capacitación Profesional “Actividad Minera: Fundamentos, Yacimientos y Gestión Ambiental”.

La propuesta, organizada por la Comisión de Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, cuenta con la participación de la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y el Doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Cuyo. Los contenidos fueron coordinados por el Biol.

Bernardo Parizek y el Geol. Daniel Boggetti, bajo la coordinación académica general de la Ing. Eva Maure Russo y la Ing. Verónica Hidalgo. Durante la visita, la comitiva fue recibida por Natalia Gurruchaga, Directora de Comunicación de PSJ Cobre Mendocino, quien acompañó el recorrido y presentó una introducción general sobre el Proyecto. El grupo pudo conocer de primera mano la historia de PSJ Cobre Mendocino, su estado actual y las principales actividades que se desarrollan en esta etapa previa a la construcción.

“Para nosotros, abrir el Proyecto y recibir a estudiantes, docentes y profesionales es parte de una forma de trabajar basada en la comunicación abierta y el acceso a información clara. Creemos que conocer de primera mano qué se está haciendo, poder hacer preguntas y conversar directamente con los equipos técnicos es fundamental para construir vínculos de confianza y acercar la actividad minera a la comunidad y al ámbito académico”, destacó Natalia.

Uno de los ejes centrales del recorrido fue la campaña de perforaciones infill actualmente en desarrollo. Geólogos del Proyecto explicaron las características de estos trabajos, sus objetivos y la importancia de la información obtenida para mejorar el conocimiento del yacimiento y fortalecer la base técnica necesaria para avanzar en el diseño final del Proyecto.

Los visitantes también pudieron conocer aspectos vinculados a la gestión ambiental y social de PSJ, así como los programas de desarrollo que actualmente se llevan adelante en Uspallata, orientados al fortalecimiento de capacidades locales, la formación, el desarrollo de proveedores y emprendedores y la articulación con instituciones de la comunidad.

“La iniciativa del curso surge para acompañar las nuevas incumbencias del título y las competencias que demanda el mercado laboral, integrando contenidos de geología aplicada, yacimientos y minería con aspectos ambientales, sociales y regulatorios”, explicó Eva Maure Russo. "En este marco, la visita a PSJ Cobre Mendocino permitió llevar los contenidos del curso al territorio y comprender de manera directa cómo se desarrollan los trabajos desde sus dimensiones técnicas, ambientales y sociales.

Destacamos especialmente la disposición de los profesionales del Proyecto para compartir sus conocimientos y responder las inquietudes del grupo”, agregó Eva. Por su parte, Valentina Cassino, Gerenta de Relacionamiento y Comunicación de PSJ Cobre Mendocino, señaló: “Estas experiencias forman parte de una mirada más amplia sobre el desarrollo del Proyecto. Para PSJ, la vinculación con universidades e instituciones educativas es clave para fortalecer capacidades, generar conocimiento y acompañar la formación de los perfiles que Mendoza va a necesitar en los próximos años. La minería requiere planificación de largo plazo, y eso también implica trabajar desde hoy en educación, formación técnica y articulación con el territorio”.

Desde PSJ se continúa promoviendo este tipo de instancias de vinculación con universidades e instituciones educativas, con el objetivo de acercar información técnica sobre el desarrollo de la actividad minera, generar espacios de aprendizaje y contribuir a la formación de futuros profesionales vinculados al desarrollo productivo y ambiental de Mendoza.