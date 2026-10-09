Un estudio de salud mental en Calingasta detectó malestar emocional entre adolescentes

Un estudio sobre la salud mental de adolescentes de Calingasta identificó la coexistencia de niveles elevados de felicidad y optimismo con indicadores de malestar emocional que requieren atención e intervención oportuna. Los resultados del Proyecto Integrado de Salud Mental fueron presentados en San Juan y en Barreal, en una iniciativa impulsada por Glencore Pachón, el Gobierno provincial y la Fundación Fundar , con la participación de distintas áreas del Estado.

Valle Fértil y un interesante concurso para hablar de salud mental de manera creativa y comunitaria

La presentación oficial se realizó el 29 de septiembre en el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico y se replicó el 30 de septiembre en Barreal . Participaron representantes de los ministerios de Salud, Educación, Familia y Desarrollo Humano, y Minería, además de integrantes de la fundación y de la empresa minera.

El proyecto se propuso conocer las necesidades de adolescentes de entre 13 y 17 años de la comunidad educativa de Calingasta, mediante el protocolo Salud Mental Adolescente. El objetivo es generar información que permita comprender su situación emocional, fortalecer los espacios de acompañamiento y diseñar respuestas acordes a las necesidades de los jóvenes.

Desde Glencore Pachón, la gerente de Relaciones Comunitarias, María Eugenia Basualdo, destacó la importancia de escuchar a los adolescentes y trabajar de manera conjunta para atender sus necesidades. Según expresó, la iniciativa busca producir información confiable y promover acciones concretas que contribuyan al bienestar emocional y a la construcción de entornos más protectores.

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, señaló que las instituciones educativas cumplen una función central en el acompañamiento de las trayectorias de niños y adolescentes. En ese sentido, sostuvo que la mirada de la escuela permite identificar tempranamente situaciones de malestar, fortalecer factores de protección y desarrollar estrategias de cuidado junto con las familias y las comunidades.

El rol de las escuelas y la articulación con Salud

La funcionaria también valoró la articulación público-privada para acompañar las políticas estatales y generar respuestas que alcancen a los estudiantes y sus entornos familiares.

Por su parte, Noelia Villena, directora de Salud Mental del Ministerio de Salud, destacó el trabajo conjunto entre los organismos públicos, Glencore y las instituciones participantes. Consideró que conocer con mayor precisión el malestar emocional de los jóvenes permitirá mejorar las políticas públicas y fortalecer la respuesta sanitaria en Calingasta, con la posibilidad de ampliar posteriormente el trabajo al resto de la provincia.

La Legislatura pidió evaluar su extensión a otros departamentos

Los resultados del proyecto adquirieron relevancia institucional luego de que la Cámara de Diputados de San Juan declarara la iniciativa de Interés Social, Sanitario y Educativo. Además, el cuerpo legislativo instó al Ejecutivo provincial a evaluar la posibilidad de extender este modelo de diagnóstico a Iglesia, Valle Fértil y Jáchal, con un análisis previo de su factibilidad y una eventual implementación en todo el territorio sanjuanino.

El reconocimiento apunta a la importancia de contar con diagnósticos basados en evidencia para orientar políticas públicas integrales. En departamentos con grandes distancias y población dispersa, las dificultades de acceso a los servicios de salud mental representan un desafío adicional, por lo que disponer de información precisa puede contribuir a planificar estrategias de prevención, contención y acompañamiento.

La iniciativa busca, de esta manera, que los resultados del relevamiento se traduzcan en herramientas concretas para abordar las necesidades de los adolescentes y fortalecer las redes de cuidado en sus comunidades.

Abrieron las inscripciones para un programa de formación juvenil

En paralelo con el trabajo sobre salud mental adolescente, Glencore Pachón y la Fundación Forge abrieron las inscripciones al programa gratuito “Tu Futuro”, destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años de Barreal, Villa Calingasta y Tamberías.

La propuesta busca desarrollar habilidades socioemocionales y digitales vinculadas con el mundo laboral, además de acompañar a los participantes en la construcción de sus proyectos de vida. Entre sus objetivos se encuentran ayudarlos a reconocer sus intereses y fortalezas, definir metas personales y adquirir herramientas para avanzar hacia una mayor autonomía y nuevas oportunidades de empleo.

Con estas acciones, la empresa y las organizaciones involucradas buscan complementar el diagnóstico con iniciativas de formación y desarrollo comunitario. El desafío será transformar la información obtenida en estrategias de acompañamiento sostenidas, con participación del Estado, las familias, las instituciones educativas y los actores locales.