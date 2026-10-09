Un estudio de salud mental en Calingasta detectó malestar emocional entre adolescentes

Un estudio sobre la salud mental de adolescentes de Calingasta identificó la coexistencia de niveles elevados de felicidad y optimismo con indicadores de malestar emocional que requieren atención e intervención oportuna. Los resultados del Proyecto Integrado de Salud Mental fueron presentados en San Juan y en Barreal, en una iniciativa impulsada por Glencore Pachón, el Gobierno provincial y la Fundación Fundar, con la participación de distintas áreas del Estado.
La presentación oficial se realizó el 29 de septiembre en el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico y se replicó el 30 de septiembre en Barreal. Participaron representantes de los ministerios de Salud, Educación, Familia y Desarrollo Humano, y Minería, además de integrantes de la fundación y de la empresa minera.
El proyecto se propuso conocer las necesidades de adolescentes de entre 13 y 17 años de la comunidad educativa de Calingasta, mediante el protocolo Salud Mental Adolescente. El objetivo es generar información que permita comprender su situación emocional, fortalecer los espacios de acompañamiento y diseñar respuestas acordes a las necesidades de los jóvenes.
Desde Glencore Pachón, la gerente de Relaciones Comunitarias, María Eugenia Basualdo, destacó la importancia de escuchar a los adolescentes y trabajar de manera conjunta para atender sus necesidades. Según expresó, la iniciativa busca producir información confiable y promover acciones concretas que contribuyan al bienestar emocional y a la construcción de entornos más protectores.
El rol de las escuelas y la articulación con Salud
La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, señaló que las instituciones educativas cumplen una función central en el acompañamiento de las trayectorias de niños y adolescentes. En ese sentido, sostuvo que la mirada de la escuela permite identificar tempranamente situaciones de malestar, fortalecer factores de protección y desarrollar estrategias de cuidado junto con las familias y las comunidades.
La funcionaria también valoró la articulación público-privada para acompañar las políticas estatales y generar respuestas que alcancen a los estudiantes y sus entornos familiares.
Por su parte, Noelia Villena, directora de Salud Mental del Ministerio de Salud, destacó el trabajo conjunto entre los organismos públicos, Glencore y las instituciones participantes. Consideró que conocer con mayor precisión el malestar emocional de los jóvenes permitirá mejorar las políticas públicas y fortalecer la respuesta sanitaria en Calingasta, con la posibilidad de ampliar posteriormente el trabajo al resto de la provincia.
La Legislatura pidió evaluar su extensión a otros departamentos
Los resultados del proyecto adquirieron relevancia institucional luego de que la Cámara de Diputados de San Juan declarara la iniciativa de Interés Social, Sanitario y Educativo. Además, el cuerpo legislativo instó al Ejecutivo provincial a evaluar la posibilidad de extender este modelo de diagnóstico a Iglesia, Valle Fértil y Jáchal, con un análisis previo de su factibilidad y una eventual implementación en todo el territorio sanjuanino.
El reconocimiento apunta a la importancia de contar con diagnósticos basados en evidencia para orientar políticas públicas integrales. En departamentos con grandes distancias y población dispersa, las dificultades de acceso a los servicios de salud mental representan un desafío adicional, por lo que disponer de información precisa puede contribuir a planificar estrategias de prevención, contención y acompañamiento.
La iniciativa busca, de esta manera, que los resultados del relevamiento se traduzcan en herramientas concretas para abordar las necesidades de los adolescentes y fortalecer las redes de cuidado en sus comunidades.
Abrieron las inscripciones para un programa de formación juvenil
En paralelo con el trabajo sobre salud mental adolescente, Glencore Pachón y la Fundación Forge abrieron las inscripciones al programa gratuito “Tu Futuro”, destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años de Barreal, Villa Calingasta y Tamberías.
La propuesta busca desarrollar habilidades socioemocionales y digitales vinculadas con el mundo laboral, además de acompañar a los participantes en la construcción de sus proyectos de vida. Entre sus objetivos se encuentran ayudarlos a reconocer sus intereses y fortalezas, definir metas personales y adquirir herramientas para avanzar hacia una mayor autonomía y nuevas oportunidades de empleo.
Con estas acciones, la empresa y las organizaciones involucradas buscan complementar el diagnóstico con iniciativas de formación y desarrollo comunitario. El desafío será transformar la información obtenida en estrategias de acompañamiento sostenidas, con participación del Estado, las familias, las instituciones educativas y los actores locales.