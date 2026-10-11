Veladero cumple 21 años: empleo, proveedores e infraestructura que impulsan el desarrollo de San Juan

El desarrollo de proveedores locales, la generación de empleo y las inversiones en infraestructura son parte de los resultados que Veladero deja en San Juan a lo largo de sus 21 años de actividad. Desde su puesta en marcha el 11 de octubre de 2005, la operación minera contribuyó al crecimiento de una cadena de valor que hoy involucra a cientos de empresas y trabajadores de la provincia.

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Actualmente, Veladero emplea a 2.476 personas, entre trabajadores directos y contratistas. El 90% es sanjuanino y cerca del 30% proviene de Iglesia y Jáchal, los departamentos más cercanos a la mina. Estas cifras reflejan la participación del empleo provincial en una de las principales operaciones mineras del país.

El crecimiento de la actividad también impulsó oportunidades para las empresas de la región. Hoy, 343 proveedores regionales forman parte de la cadena de valor de Veladero , incorporando conocimientos, experiencia y capacidades para prestar servicios a una industria que requiere altos estándares de especialización.

Otro de los aportes de Veladero durante estas dos décadas está vinculado con el desarrollo de infraestructura estratégica para San Juan. A través del fideicomiso constituido con la provincia, la operación aportó más de US$51 millones destinados a acompañar iniciativas de desarrollo e infraestructura.

A esto se suman los aportes realizados para financiar obras fundamentales para el sistema eléctrico provincial, como la interconexión Mendoza–San Juan y la línea Nueva San Juan–Rodeo. Estas obras contribuyeron a fortalecer el abastecimiento energético y generaron infraestructura que también puede acompañar el crecimiento de nuevos proyectos productivos y mineros.

El vínculo con las comunidades de Iglesia y Jáchal también se desarrolla a través de espacios de participación y trabajo conjunto. Entre ellos se encuentran los monitoreos ambientales participativos y los 9 Comités de Desarrollo Comunitario, orientados a identificar y abordar prioridades locales.

Más oportunidades de formación y empleo

En estos 21 años, el desarrollo de la minería también estuvo acompañado por la formación de nuevos perfiles profesionales y técnicos.

Veladero mantiene vínculos con universidades e instituciones educativas para acercar a estudiantes y futuros profesionales a las oportunidades que ofrece la actividad.

La incorporación de mujeres constituye otro de los avances registrados. Actualmente, representan el 16,5% de los colaboradores de Veladero. Además, desde 2022, el programa de formación de operadoras de camión capacitó a 196 mujeres para desempeñarse en tareas operativas.

Estas iniciativas contribuyen a ampliar las oportunidades de inserción laboral y a fortalecer las capacidades que la provincia desarrolló alrededor de la minería de gran escala.

Un aporte económico que trasciende San Juan

Como principal exportador minero de la Argentina, Veladero también tiene un peso relevante en la economía nacional.

Desde el inicio de sus operaciones, generó aproximadamente US$13.600 millones de valor para el país. De ese total, alrededor de US$8.600 millones correspondieron a la adquisición de bienes y servicios en Argentina, US$3.700 millones al pago de impuestos y US$1.200 millones a salarios directos.

Estos resultados permiten dimensionar el impacto económico de una operación que, además de su producción, moviliza recursos, servicios y empleo.

Una nueva etapa de inversiones

El aniversario de Veladero coincide con una nueva etapa de inversiones destinada a ampliar su capacidad productiva.

En 2025, la operación presentó ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) el proyecto de ampliación de las fases 8 y 9 de su sistema de lixiviación, con una inversión aproximada de US$400 millones. La iniciativa fue aprobada en marzo de 2026.

El proyecto representa una nueva etapa para la operación y permitirá continuar aprovechando las capacidades desarrolladas en San Juan durante más de dos décadas: trabajadores especializados, empresas proveedoras, infraestructura y conocimiento técnico.

A 21 años de su puesta en marcha, Veladero proyecta su continuidad sobre una base de capacidades y recursos que se fueron consolidando en la provincia, con el objetivo de seguir contribuyendo al desarrollo de San Juan y construyendo minería para un futuro más brillante.