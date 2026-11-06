    • 6 de noviembre de 2026 - 08:44

    Vicuña: construirán un bypass en Guandacol para desviar el flujo del transporte pesado

    La obra demandará diez meses de trabajo y será financiada por la minera Vicuña Corp. El objetivo central es evitar el tránsito de camiones de gran porte por el centro urbano de la localidad riojana, clave en la ruta de abastecimiento cordillerano.

    El gobernador de La Rioja Ricardo Quintela junto al director País de Vicuña Corp., José Morea.

    El gobernador de La Rioja Ricardo Quintela junto al director País de Vicuña Corp., José Morea.

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    El vertiginoso avance del proyecto minero Vicuña —uno de los desarrollos de cobre, oro y plata más prometedores de la Argentina y de la región cordillerana— comenzó a motorizar transformaciones concretas en la infraestructura vial del oeste riojano y el norte sanjuanino. En ese marco, se confirmó la ejecución de una obra clave para el corredor logístico: la construcción de un bypass vial en la localidad de Guandacol, en el departamento Felipe Varela, provincia de La Rioja.

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    La obra será financiada de manera integral por la operadora Vicuña Corp. y ejecutada por una empresa constructora riojana. La iniciativa responde a un reclamo histórico de los vecinos de la zona y a la necesidad operativa de la compañía: retirar de las calles céntricas del pueblo el flujo de camiones de gran porte, maquinarias y vehículos de insumos industriales que circulan diariamente hacia los campamentos cordilleranos.

    De acuerdo con las previsiones oficiales y los datos técnicos del proyecto, los trabajos de movimiento de suelo e ingeniería en el terreno comenzarán entre finales de enero y comienzos de febrero. La obra tendrá un plazo estimado de ejecución de diez meses, por lo que se prevé su finalización hacia fines de ese mismo año.

    El nuevo trazado vial consistirá en una variante de aproximadamente cuatro kilómetros de longitud que bordeará el ejido urbano de Guandacol. Esta traza no solo descongestionará el casco histórico y reducirá sustancialmente la contaminación sonora y el deterioro de la red vial urbana, sino que además incrementará de forma directa la seguridad vial para los habitantes de la comunidad.

    Paralelamente, desde la empresa y el gobierno local señalaron que en las próximas semanas se llevarán a cabo reuniones informativas con las comunidades vecinas. En esos encuentros se expondrán los detalles finales del proyecto vial, las medidas de mitigación ambiental y el plan de contratación de proveedores y mano de obra local que demandará la construcción.

    La zona de Guandacol actúa como una arteria neurálgica de paso para la logística pesada que conecta los grandes yacimientos del denominado Distrito Vicuña, que engloba depósitos de clase mundial distribuidos a lo largo de la frontera entre la provincia de San Juan, La Rioja y la III Región de Chile (entre los que destacan Josemaría, Filo del Sol y Los Helados.

    Para la minería sanjuanina y regional, contar con corredores logísticos fluidos, seguros y adaptados a las exigencias del transporte de cargas especiales resulta un factor estratégico decisivo. En ese sentido, la adecuación de la infraestructura en el tramo riojano optimizará los tiempos del transporte de insumos, maquinarias y repuestos que transitan en dirección a la cordillera.

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