Vicuña: construirán un bypass en Guandacol para desviar el flujo del transporte pesado

La obra demandará diez meses de trabajo y será financiada por la minera Vicuña Corp. El objetivo central es evitar el tránsito de camiones de gran porte por el centro urbano de la localidad riojana, clave en la ruta de abastecimiento cordillerano.

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El vertiginoso avance del proyecto minero Vicuña —uno de los desarrollos de cobre, oro y plata más prometedores de la Argentina y de la región cordillerana— comenzó a motorizar transformaciones concretas en la infraestructura vial del oeste riojano y el norte sanjuanino. En ese marco, se confirmó la ejecución de una obra clave para el corredor logístico: la construcción de un bypass vial en la localidad de Guandacol, en el departamento Felipe Varela, provincia de La Rioja.

La obra será financiada de manera integral por la operadora Vicuña Corp. y ejecutada por una empresa constructora riojana. La iniciativa responde a un reclamo histórico de los vecinos de la zona y a la necesidad operativa de la compañía: retirar de las calles céntricas del pueblo el flujo de camiones de gran porte, maquinarias y vehículos de insumos industriales que circulan diariamente hacia los campamentos cordilleranos.

De acuerdo con las previsiones oficiales y los datos técnicos del proyecto, los trabajos de movimiento de suelo e ingeniería en el terreno comenzarán entre finales de enero y comienzos de febrero. La obra tendrá un plazo estimado de ejecución de diez meses, por lo que se prevé su finalización hacia fines de ese mismo año.

El nuevo trazado vial consistirá en una variante de aproximadamente cuatro kilómetros de longitud que bordeará el ejido urbano de Guandacol. Esta traza no solo descongestionará el casco histórico y reducirá sustancialmente la contaminación sonora y el deterioro de la red vial urbana, sino que además incrementará de forma directa la seguridad vial para los habitantes de la comunidad.

Paralelamente, desde la empresa y el gobierno local señalaron que en las próximas semanas se llevarán a cabo reuniones informativas con las comunidades vecinas. En esos encuentros se expondrán los detalles finales del proyecto vial, las medidas de mitigación ambiental y el plan de contratación de proveedores y mano de obra local que demandará la construcción.