Vicuña incorporó los primeros operarios de maquinaria pesada

Vicuña incorporó a sus primeros 60 operadores de maquinaria pesada, un hito clave para el desarrollo de trabajos tempranos.

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Vicuña incorporó a sus primeros 60 operadores de maquinaria pesada, un hito clave para el desarrollo de trabajos tempranos. El grupo, compuesto mayoritariamente por trabajadores de Iglesia, Jáchal y Guandacol, comenzó su etapa de inducción y entrenamiento.

El ingreso se da en la etapa previa al inicio de las tareas preparatorias en terreno y es resultado de un proceso de selección iniciado en octubre, orientado a identificar y formar talento local. Los operarios desempeñarán funciones como conducción de camiones de gran porte y participarán de un programa de formación que incluye entrenamiento en simuladores y capacitación técnica en sitio, con foco en estándares de seguridad.

image Este primer ingreso se enmarca en el enfoque del proyecto de priorizar la participación de mano de obra local desde las etapas iniciales. A medida que avancen las tareas preparatorias, se prevé continuar incorporando personal en función de las necesidades operativas.