    • 27 de marzo de 2026 - 19:44

    Vicuña incorporó los primeros operarios de maquinaria pesada

    Vicuña incorporó a sus primeros 60 operadores de maquinaria pesada, un hito clave para el desarrollo de trabajos tempranos.

    Vicuña incorporó a operarios de maquinaria pesada.

    Vicuña incorporó a operarios de maquinaria pesada.

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    Vicuña incorporó a sus primeros 60 operadores de maquinaria pesada, un hito clave para el desarrollo de trabajos tempranos. El grupo, compuesto mayoritariamente por trabajadores de Iglesia, Jáchal y Guandacol, comenzó su etapa de inducción y entrenamiento.

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    El ingreso se da en la etapa previa al inicio de las tareas preparatorias en terreno y es resultado de un proceso de selección iniciado en octubre, orientado a identificar y formar talento local. Los operarios desempeñarán funciones como conducción de camiones de gran porte y participarán de un programa de formación que incluye entrenamiento en simuladores y capacitación técnica en sitio, con foco en estándares de seguridad.

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    Este primer ingreso se enmarca en el enfoque del proyecto de priorizar la participación de mano de obra local desde las etapas iniciales. A medida que avancen las tareas preparatorias, se prevé continuar incorporando personal en función de las necesidades operativas.

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