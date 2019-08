El candidato a Presidente Alberto Fernández, ganador con el 47% de los votos de las elecciones primarias, rechazó la posibilidad de reunirse con Mauricio Macri. "No tiene sentido", aseguró en diálogo con el periodista Roberto Navarro.

"No tiene sentido que nos reunamos, no nos vamos a poner de acuerdo. No quiero ser partícipe de sus decisiones porque entonces, ¿a la Argentina qué opción le queda? Yo no pienso como el presidente, que tardíamente tomó estas decisiones sin medir consecuencias fiscales y en los mercados", aseguró.

Si bien dijo que el jefe de Estado cuenta con su ayuda para terminar el mandato y que no quiere ser "duro y letal" en un momento difícil para el país, solicitó que Macri asuma el rol de Presidente y no el de candidato.

Fernández comparó las medidas económicas anunciadas por Macri con el rezo de los ateos que están cerca de la muerte: "No tienen convicción, pero rezan para ver si hay una vida más allá".

De acuerdo a la visión del compañero de fórmula de Cristina Kirchner, el paquete debería haberse acordado con empresarios y sindicatos. Pese a las críticas, avaló la idea de reactivar el consumo.

"Me parece bien que congele los precios de los combustibles, que congele los preciso de la canasta, en eso lo voy a ayudar. No quiero ser duro y letal en un momento difícil, yo lo entiendo, pero debe decir si va a primar la condición de Presidente o la de candidato; yo ruego que prime la condición de presidente", declaró.