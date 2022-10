Dos concesionarias de autos de la provincia, Goldstein, de Volkswagen, e Itala, que comercializa la línea Fiat, fueron multadas por un total de 5,6 millones de pesos por Defensa al Consumidor. Fue por haber demorado más de 120 días la entrega de las unidades luego del pago de los clientes. Ahora tienen 10 días para apelar la decisión en la Justicia y desde la primera ya adelantaron que lo van a hacer. Es la primera vez que se aplica el máximo del castigo previsto en el caso de Goldstein, porque ya había tenido otras sanciones con anterioridad.

Daniel Pérez, desde el organismo, precisó que al igual que las concesionarias locales, también fueron multadas las fábricas que debían aportar las unidades. Volkswagen con otros 5 millones de pesos, y con 900.000 pesos la que hace la línea Fiat. El total de las multas aplicadas asciende a los 11,5 millones de pesos.

En el caso de Goldstein, según explicó el funcionario, la demora es por una unidad de un cliente del año pasado. Y se la intimó en octubre del 2021. Se le atribuyó haber incumplido, por ejemplo, por no haber asesorado debidamente al cliente por la demora y por no haber reintegrado al cliente, que era de un plan de ahorro, parte del monto de la misma manera que si se hubiera producido una demora en el pago. Y como desde el 2011 ya había recibido otras sanciones, ahora recibió el castigo mayor.

Según le resolución de Defensa al Consumidor, "no se evidenció el ánimo de solución del conflicto mediante propuesta satisfactoria y razonable, vulnerando el derecho del consumidor, evidenciando una conducta abusiva y dilatoria",

Ahora empieza a correr un plazo de 10 días para la que concesionaria apele la decisión en le Justicia ordinaria. Marcos Martín, gerente general del grupo Goldstein, dijo ayer que "se ha instruido a los profesionales de la empresa para interponer recurso de apelación por entender que no corresponde la multa aplicada".

En el caso de Itala, le atribuyeron no haber suministrado al cliente "en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización" . Además, haber incurrido en "prácticas abusivas con el cliente" y no haberle dado "un trato digno". Y no haber cumplido con el contrato pactado.

Según explicó Pérez, como la concesionaria no registraba sanciones anteriores y ofreció una serie de descargos, que de todos modos no fueron suficientes, el castigo fue menor.

No es la primera vez que hay quejas por las demoras en las entregas de los autos. Es que dada la particular situación económica del país, es cada vez más común que quien quiera comprar un auto nuevo recién pueda manejarlo varios meses después de hacer el pago. Muchas marcas toman reservas con la promesa de que, cuando tengan stock, entregarán la unidad. Eso se debe, principalmente, a los problemas con las importaciones y la dificultad de las automotrices para ingresar modelos provenientes de Brasil y otro destinos.

Además, está el fenómeno de los sobreprecios debido a la escasez de unidades, que se acentuó desde mediados de 2021, cuando aumentaron las restricciones a las importaciones por la falta de dólares.

Plazo

120 Es la cantidad de días que tiene la concesionaria para entregar la unidad, después de que el cliente hizo el pago correspondiente.

Apelación

Según la legislación vigente, las concesionarias pueden apelar las multas en la Justicia ordinaria o en el ámbito Contencioso Administrativo, que en San Juan está a cargo de Adriana Tettamanti. Una adelantó que lo hará.

Monto

5 Es, en millones de pesos, el monto máximo de castigo que la ley de Defensa al Consumidor contempla en la actualidad.

Qué es la norma

La ley 24.240, de Defensa al Consumidor, fue sancionada en septiembre de 1993. Y tiene por objeto proteger al usuario y consumidor final en el caso de bienes de consumo o servicio masivo, como compras en supermercados y comercios de lo más diversos, y servicios domiciliarios en general. O, como en ese caso, cuando hay un incumplimiento de un contrato.

En San Juan, para realizar una denuncia, hay que concurrir a las oficinas que funcionan en la planta baja del Centro Cívico, Núcleo 5. El horario de atención es de 8 a 12. Y se debe llevar la documentación que sirva para respaldar la denuncia. Por ejemplo facturas, remitos, presupuestos, notas de reclamos, contratos. Se debe presentar en original y dos copias.

Por cualquier duda se puede llamar telefónicamente al 4306408 / 4306408.