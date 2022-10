La empresa estatal Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado (Canme San Juan SE) dio el primer paso para construir su propia planta de producción de aceite para uso medicinal, la cual se instalará en un pabellón del nuevo hospital Julieta Lanteri, en Rivadavia. Para ello acaba de firmar un convenio de comodato con el Ministerio de Salud Pública y poder desarrollar el proyecto en un edificio de 400 metros cuadrados en ese nosocomio, que aspira a contar con la última tecnología en aparatología para elaborar aceite de cannabis.

El presidente de Canme, Roberto Correa, informó que se va a formalizar en los próximos días un contrato con un estudio de arquitectura de Buenos Aires -especializado en laboratorios medicinales y que construyó la planta de Raffo en Pocito-, para que realice en 5 meses el anteproyecto y los pliegos licitatorios. La intención es llamar a licitación para la construcción de la obra civil en el primer semestre de 2023, y contar para el 2024 con el laboratorio estatal que producirá el aceite de cannabis.

Sin el anteproyecto las autoridades no saben cuánto costará la obra civil. En el mercado el metro cuadrado de un laboratorio de este tipo ronda los U$S 3.200, con lo cual se podría esperar un costo superior a los U$S 12 millones. Además, la aparatología para elaborar el aceite ronda el millón y medio de dólares.

El primer laboratorio estatal argentino existe en Jujuy (foto). El de San Juan será similar, pero con un método de extracción diferente al jujeño.

Simultáneamente, en las próximas semanas se licitará la compra y montaje de un invernadero de 1.000 m2 en el campo estatal de 920 hectáreas adquirido en El Acequión, en Sarmiento; donde se cultivarán las plantaciones propias de cannabis de la provincia para alimentar al futuro laboratorio estatal. Para el 2023 quieren añadir otros 1.000 m2. En el predio estatal que posee Canme ya hay 6 empresas privadas que desarrollan proyectos de cultivos y cosecha de cannabis, y 2 de ellas planean levantar su propio laboratorio. Lo hacen a través de un comodato con el Estado provincial que además del terreno les provee todos los servicios de agua, electricidad y vigilancia. Pero ahora, la provincia será quien se lance con su propio emprendimiento.

Correa explicó que esto es posible porque la ley provincial de creación de la empresa Canme San Juan SE prevé que la sociedad puede llevar adelante objetivos por sí misma, asociada con terceros, o a través de terceros. 'Hasta ahora hemos venido llevando adelante el proyecto de sentar las bases de esta nueva industria en San Juan a través de terceros. Pero el gobernador Uñac decidió que ahora la sociedad comience a hacer su propia experiencia en cultivo, investigación y extracción de aceite de cannabis medicinal'', dijo el funcionario. Añadió que para lograrlo ''vamos a empezar a cultivar nuestras propias variedades, montar nuestros propios invernáculos y comenzar a elaborar el proyecto de construcción de nuestro propio laboratorio de extracción de aceite medicinal''. Todo este desarrollo se ha hecho bajo el paraguas de la ley 27.350 que permite la investigación en cannabis medicinal. Ahora la Nación ha dictado la 27.669 que es la que permite el cultivo, la industrialización y la comercialización del cannabis medicinal y del cáñamo con fines industriales.

DATOS DE INTERÉS

Arquitectos

Canme eligió a un estudio de arquitectos de trayectoria para asegurarse que el laboratorio estatal de aceite cuente con todos los estándares exigidos para poder ser habilitados por la Anmat, paso clave para poder comercializarlo.



Variedades

En San Juan se están cultivando variedades que tienen en flor alto contenido de CDB (cannabidiol), y bajo contenido en THC (el psicoactivo). Las variedades

que se cultivan en San Juan tienen menos del 1% de THC en flor.



Los usos

El aceite se está usando para la epilepsia refractaria, pero además para patologías asociadas al dolor: artritis, artrosis, los tramos finales de las personas

con cáncer, quimioterapia, y para patologías neurodegenerativas.



Organismo

Se espera que se constituya a nivel nacional la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis medicinal, que es la que emitirá las habilitaciones

y las reglas del juego de la comercialización del aceite.



Método local

El laboratorio local usará la extracción con el método supercrítico, con anhídrido carbónico para obtener todos los principios activos del cannabis. En Jujuy usan el método con etanol. Procesará 80/100 kilos de flores por día, las 24 horas.