El ministro de Minería de San Juan, Carlos Astudillo, se despegó de la pelea desatada entre Jáchal e Iglesia por el proyecto minero Josemaría, y le tiró la pelota a la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM), integrada por 14 organismos nacionales y provinciales, que están abocados al proceso de análisis del Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por la empresa Deprominsa, subsidiaria de Lundin, para el emprendimiento de oro y cobre ubicado en Iglesia. Dijo que allí es donde deben dirigirse las consultas y propuestas que cualquier ciudadano quiera hacer sobre el proyecto minero, porque eso es lo que la ley establece. Astudillo dijo a DIARIO DE CUYO que a ese ámbito es adonde se deben elevar las quejas y sugerencias que cualquier persona desee hacer al respecto, y que la comisión resolverá de acuerdo a la ley. Pero además, aprovechó el momento e hizo una velada crítica a los jachalleros que en los últimos años han tenido actitudes antimineras; al deslizar sugestivamente una frase: ""Rescato de la discusión que hoy día esa sociedad a través de sus representantes, nos está diciendo nosotros estamos apoyando la actividad minera".

El conflicto se desató cuando el intendente de Jachal, Miguel Vega, salió a pedir esta semana que su departamento tenga los mismos beneficios "directos" que Iglesia, donde está enclavado geográficamente el emprendeimiento, y cuestionó no haber sido incluido como zona de influencia directa como la jurisdicción vecina. Aduce que le corresponde porque usará agua de la cuenca hídrica que surte al río Jachal, y por eso debe acceder a los mismos beneficios económicos (regalías, fideicomisos, porcentaje de contratación laboral y de proveedores, etc). Astudillo, al ser consultado acerca de este tironeo, evitó opinar al respecto, pero hizo una referencia elíptica al cambio de actitud demostrado ahora por las autoridades jachalleras. ""Es saludable que hoy día más ciudadanos de San Juan apoyen la minería y quieran compartir esta actividad extractiva. Podrán tener algunos roces, discusiones o aclaraciones; y está bien. Pero rescatemos no las diferencias, si no las coincidencias", indicó. Agregó que hay una comisión trabajando y consideró favorable que en esta etapa los interesados se manifiesten, participen, pregunten y se saquen las dudas, ""porque si yo hago todo eso, estoy reconociendo que esta actividad es real, es legítima, la quiero tener y me da posibilidades de desarrollo. Porque, en definitiva, detrás de esta discusión, en el fondo están planteando que vamos a acompañar a Josemaría y queremos ser parte de la vida de la mina", aseguró.

Ante la polémica que se ha desatado, el titular de Minería recordó que se seguirá la decisión del gobernador Uñac de que "las cosas se hacen bien, o no se hacen", y en ese sentido dijo que hay que seguir la legislación vigente para analizar estas discusiones que puedan surgir, las cuales deben canalizarse a través de la CIEAM. La creación de esta comisión evaluadora surgió por ley, y también destacó que se impuso una consulta pública que se está aplicando, ""donde todos los sanjuaninos que quieran saber sobre Josemaría lo pueden hacer, y el Estado le va a garantizar que será escuchado". En efecto, actualmente corre el plazo de 60 días de consulta pública, para que se presenten comentarios, preguntas, dudas, etc. (ver claves). ""Allí es donde deben preguntar por qué es así o de otra manera, o qué cree que puede tener este daño, o traer este otro beneficio. Y por ley se está obligado a responderle a quien consulte", aseguró Astudillo. Agregó que ese es el criterio que se va a utilizar en esto, y destacó que las decisiones que se tomen serán con responsabilidad social, con crecimiento económico de la población, con responsabilidad ambiental del suelo, agua y aire; el cuidado de los trabajadores y el respeto de las leyes laborales.

Los responsables

La CIAEM, que tiene a su cargo la misión de analizar y aprobar el Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa Deprominsa para poner en marcha el proyecto Josemaría, está conformada por representantes los siguientes organismos: Ministerio de Salud Pública, Departamento de Hidráulica, INACRAS, la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, la Dirección de Recursos Energéticos, CIPCAMI, DEAM, Inpres, UNSJ, UCCuyo, la Secretaría de Ambiente con tres direcciones (Dirección de Gestión Ambiental, Dirección de Conservación y Áreas Protegidas, Dirección del Parque de la Biodiversidad); el INTA y la Secretaría de Agroindustria y Ganadería. Josemaría está localizado en Iglesia y su puesta en marcha generará 4 mil empleos durante su construcción y otros 2 mil durante la etapa de explotación.