Esta semana varias carnicerías y supermercados sanjuaninos empezaron a recibir listas de precios con aumentos de hasta el 4% en la carne vacuna, en tanto que otras que aún no retocaron los valores estiman que lo harán dentro de poco, a medida que comiencen a reponer stock.

Con este último ajuste el mercado de la carne acumula hasta 10% de incremento en los últimos 15 días, y trepa al 49% en la comparación interanual, según surgió de un sondeo en el sector.

Lo peor para el bolsillo es que aseguran que no será el último impacto, ya que antes de las fiestas navideñas y de fin de año se espera otro incremento, como suele ocurrir estacionalmente a esta altura del año por la mayor demanda y la menor oferta de la hacienda. Los empresarios consultados adjudicaron la causa del ajuste a los aumentos del combustible -el último es el del domingo pasado- que impacta en forma directa en los fletes que traen el producto a la provincia; el auge de las exportaciones a China y Rusia, y también a la especulación. "Hay muchos que sienten ruido y aumenta por las dudas, para cubrirse de lo que pueda pasar", confió un carnicero del Mercado de Abasto y Feria Municipal. Lo cierto es que hay lugares donde el precio al mostrador se mantiene, y otros que no.

Miguel Parra, secretario general del Sindicato de la Carne en la provincia, dijo que el último aumento aún no es generalizado y se mostró preocupado al reconocer que "en algunos lados han retocado los precios por especulación, por la proximidad de las fiestas".

Fuentes de una cadena que comercializa cortes vacunos envasados al vacío aseguraron que los frigoríficos exportadores son los que están manteniendo el precio en el mercado interno, porque están compensando con la exportación. "Distinto del que no exporta, que sí le subió la hacienda y no tienen como "bancar" esa suba. Pero seguro habrá subas para las fiestas", informó. En la carnicería minorista y revendedora Gallardo, ubicada en la Feria municipal, dijeron que los precios subieron 4% esta semana, después del último aumento del combustible. "Sí, está subiendo, hoy me pasaron otro aumento", informaron en Café América, que también es distribuidor. Allí indicaron que los aumentos son del 10% en las últimas dos semanas, y que en un lapso de 40 días acumula una suba del 20% al público. En otro local tradicional de la Feria donde aún conservan los mismos precios de hace un mes contaron que "pronto va a subir" y que esta semana empezó a escasear la entrega de carne magra envasada para vender molida, porque se está exportando. "Seguro habrá un toquecito sobre el fin de semana o la semana próxima", señaló el carnicero.

Otras subas

En las góndolas de la cadenas los productos de almacén, perfumería y limpieza aumentaron 11% en los últimos días. Los productos de Navidad tuvieron una variación del 70% interanual, con picos de 98% en 1ras marcas. "Las listas vienen con aumentos preventivos" dijo una fuente.

En el país

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina informó que la carne vacuna aumentó 9,8% en noviembre respecto de octubre y un 55,5% en la comparación interanual. La carne de pollo aumentó 5% en noviembre respecto de octubre y la de cerdo, 5,4%.