Con la remodelación del aeropuerto y su pista de aterrizaje, se podrá disponer de 6 posiciones para aeronaves del tipo de un Boeing 737, o bien otorgar espacio para 2 aeronaves del tipo de un Boeing 757 o 767, y 2 posiciones para aeronaves del tipo Boeing 737.

Cuando faltan sólo 21 días para que cierre el aeropuerto de San Juan para su remodelación, aún no hay servicios gratis que costeen los traslados de los pasajeros afectados al aeropuerto alternativo de Mendoza, del mismo modo que se hizo cuando aquella pista fue remodelada.



Ante el poco tiempo que falta para que dejen de aterrizar los aviones en esta provincia, desde la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVyT) dudan que se vaya a implementar ese servicio, e informaron que las empresas locales ya están vendiendo pasajes para esa época cobrando un extra de hasta $ 3.500 pesos para los visitantes que quieran costear el traslado de transfer. En el Ministerio de Transporte de la Nación tampoco hay novedades. Desde el área de prensa de esa cartera volvieron a reiterar lo mismo que hace dos meses, es decir; que están estudiando ‘alguna alternativa económica’’ pero que ‘aún faltan las definiciones’’. A su vez, en el Ministerio de Turismo de la provincia directamente no contestaron sobre el tema.



Entre el próximo 1 de abril y el 30 de mayo se realizarán las obras de reconstrucción de la pista de aterrizaje del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento que opera en Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio (ver abajo), y esas tareas impedirán que operen los vuelos en esta provincia. Todo el flujo de pasajeros se derivará durante esos dos meses al aeropuerto alternativo más cercano que es el de Mendoza. ‘Obviamente se hicieron gestiones por parte nuestra para tratar de que pongan un transfer sin cargo para los pasajeros afectados, pero lo real es que no hemos tenido novedades por parte del Estado nacional ni provincial al respecto’’, dijo Gustavo Chavez, presidente de AAAVyT. De todos modos, las ventas no se detuvieron; y el costo del transporte por vía terrestre tanto para llegar al aeropuerto mendocino como para venir a esta provincia están recayendo en el pasajero afectado. Chavez informó que en las agencias sanjuaninas están sumando el transfer a Mendoza a todos los paquetes corporativos, de empresas de viajes y venta de aéreos que están realizando. De esta forma, un pasaje ida y vuelta de Mendoza a Buenos Aires que cuesta entre $5.000 y $5.500 ida y vuelta comprado con 30 días de anticipación (se encarece a medida que la fecha del viaje es mas cercana), y se le suma ahora el costo del traslado terrestre o transfer en los minibus que proveen las empresas. Si el pasajero viaja solo le costará en total $6.000 pesos -$3000 de ida y $3000 de vuelta, con lo cual pagará más de lo que le salió el vuelo. Si son dos pasajeros el costo baja a la mitad, ya que cada uno pagará $1.500 de ida y $1.500 de vuelta. Eso ha repercutido en una caída fuerte en las reservas para Semana Santa (ver página 5). Otra posibilidad es tomar un colectivo, pero estos pasan por la ruta y no entran al aeropuerto mendocino. Respecto a la posibilidad de que la Nación o la provincia implementen un servicio gratuito -como ocurrió en Mendoza cuando cerró esa pista y también en Aeroparque (ver abajo)- Chavez se mostró escéptico.

Explicó que a Mendoza llegan 20 vuelos por día y es difícil saber en cual de ellos vendrá un pasajero con destino a San Juan. En cambio cuando cerro el aeropuerto mendocino y se colocaron micros gratis, era más fácil porque aquí habían sólo dos vuelos diarios y se sumaron otros dos que obviamente correspondían a pasajeros con destino a Mendoza. ‘’No creo que a esta altura lo pongan, y si lo llegan a poner, ya vendimos muchos pasajes encarecidos’’, dijo el empresario, explicando que muchos de los pasajeros porteños o extranjeros que tienen planeado venir por ejemplo para Semana Santa ya han comprado los pasajes. Este año el Jueves y Viernes Santo cae el 18 y 19 de abril y dicen que el turismo receptivo que viene vía aérea normalmente llega el día antes y se queda hasta el domingo.



Daniel Paroli, presidente de la Cámara de Turismo de San Juan; lamentó que no se implemente aún una solución, pese a que consideró que la obra de remodelación es necesaria y que en el futuro permitirá aumentar la cantidad de vuelos. ‘Es un servicio más que necesario el traslado gratis. Encima de la pérdida de tiempo que significará trasladarse vía terrestre al pasajero además se le va a encarecer agregando el costo de ese traslado’’ opinó.

Antecedentes



Durante tres meses del 2016, entre septiembre y el 7 de diciembre de aquel año en que el aeropuerto El Plumerillo de Mendoza estuvo en remodelación; el Ministerio de Transporte de la Nación brindó un servicio de micros gratuitos para trasladar los pasajeros que iban a venían de Mendoza. Lo mismo ocurrió cuando se hicieron refacciones en Aeroparque y hubo que realizar traslados hacia Ezeiza.

Las obras

La construcción de la nueva terminal del aeropuerto de San Juan contará con una superficie total de 4900 m2 -la anterior, que será demolida, tenía 1706 m2- y tendrá dos pisos. Contará además, con dos puentes fijos, con sus mangas. Se repavimentarán la pista y calles de rodaje y la plataforma comercial se ampliará de 22.000 m2 a 42.000 m2, duplicando su capacidad para recibir vuelos internacionales.