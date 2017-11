Con todos los medios: El gobierno también presta equipos como el de la foto para que los viñateros efectúen las aplicaciones necesarias de insecticidas.

Dentro de las acciones para continuar con la lucha de la polilla de la vid el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico informó del inicio de las aplicaciones aéreas con insecticida sobre cultivos de vid en dos departamentos. En Caucete empezó ayer, sigue hoy y hasta el martes 7 inclusive. Ese mismo día comenzará también en el departamento 9 de julio, donde se extenderá hasta el jueves 9.



En ambos departamentos el avión realizará las aplicaciones desde las 8 de la mañana y hasta las 13 horas. El servicio de tratamientos aéreos implicará la utilización de un producto específico registrado y autorizado por SENASA, chlorantraniliprole, que según explicó la entidad es amigable con el ambiente, responde a la categoría toxicológica más baja, clase 4 (Banda Verde) y no posee toxicidad para abejas.



De todas maneras, y a pesar de su inocuidad, para aumentar la seguridad de la aplicación no se realizarán tratamientos a 250 metros de escuelas, hospitales o centros de salud, centros urbanos, cultivos orgánicos, granjas, etc.



La empresa encargada de las aplicaciones cuenta con tecnología de precisión que permite geoposicionar las zonas de tratamiento y tomar todos los recaudos correspondientes enmarcados en la Ley Provincial de Agroquímicos. Asimismo, las aplicaciones serán supervisadas y controladas por personal técnico de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, teniendo en cuenta a su vez, las condiciones meteorológicas durante el tratamiento (viento, temperatura y humedad), evitando de esta manera derivarse a zonas adyacentes.