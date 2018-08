De enero a junio, la producción de vino embotellado de China se situó en 341.000 toneladas, lo que representa un ligero descenso del 1,4%.

China importó 385.436 millones de litros de vino en la primera mitad del año, un aumento del 25,8% en volumen con respecto al mismo periodo del año anterior, según las últimas cifras de ASKCI Consulting y publicado por Vinetur. China sigue imparable y no muestra signos de debilidad. En la primera mitad del año ha disparado sus importaciones de vino hasta los 385.000 millones de litros, mientras su producción interna se debilita. El portal profesional español especialista en vinos señala que por valor, el país importó vinos por 1.981 millones de dólares (1.730 millones de euros), un aumento del 9.3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el informe no revela el origen de los países importados. El informe destaca además que China, el séptimo mayor productor de vino del mundo, está sufriendo una caída en su producción nacional de vino que se suma a los cinco años anteriores de ascenso consecutivo. De enero a junio, la producción de vino embotellado de China se situó en 341.000 toneladas, lo que representa un ligero descenso del 1,4%.



La producción total de vino del país ha estado en declive desde 2013, pero pese a ello el país tiene la segunda superficie de viñedo más grande del mundo después de España.



El país tiene 847.000 hectáreas de viñedos, tras un aumento constante desde 2010. La superficie de viñedo de España es de 996.000 hectáreas.



Luego de un fuerte descenso el año pasado, Francia recuperará este año su nivel de producción de vino promedio de los últimos años de acuerdo a un informe del gobierno. Francia producirá este año 46,1 millones de hectolitros de vino, un 25 por ciento más que el año pasado.



El aumento de la producción sería debido a que las altas temperaturas registradas durante este verano en el país europeo habrían protegido a las vides de las plagas de mildiu de los últimos años.El calor provocó además que las vendimias tuvieran que adelantarse en las regiones de Borgoña, Beaujolais, Alsacia y Champaña debido a la maduración precoz de las uvas.En la región de Champaña la producción vitivinícola experimentará este año un muy fuerte incremento de un 39 por ciento respecto al año pasado.En la región de Champaña la producción vitivinícola experimentará este año un muy fuerte incremento de un 39 por ciento respecto al año pasado.



Mientras tanto comprar un viñedo en Francia no es barato, más bien lo contrario. Los franceses otorgan un valor patrimonial e inmobiliario a la posesión de tierras de producción vinícola que va en ascenso.



Todas las categorías de viñedos son cada vez más caras. Es la conclusión obtenida a partir de los números publicados recientemente por Safer, una organización gubernamental que supervisa las transacciones de propiedades que cada año valora los viñedos franceses.



En Francia el viñedo ocupa el 4% de la superficie agrícola del país. El precio promedio por hectárea de los viñedos para producción AOC (vinos con Denominación de Origen) es de 143.900 euros, un aumento respecto del año pasado del 2,3%. En España, según datos del Ministerio de Agricultura (MAPA) el precio medio de un viñedo está en poco más de 15.000 euros por Ha. Esto representa que el viñedo francés tiene un valor 9 veces superior al español en promedio.



Sin embargo, si se excluye el Champagne, el precio promedio es de solo 69.300 euros. Los viñedos sin estatus de AOC son considerablemente más baratas, con un valor de 13.800 euros por hectárea.



Las estadísticas de Safer también muestran que cada vez más empresas, no relacionadas con el vino, adquieren viñedos a nivel inversión. Teniendo en cuenta los precios en algunas regiones y las previsiones de crecimiento del sector a nivel mundial, esto puede no ser tan sorprendente