Los viñedos californianos son un modelo a tener en cuenta para conocer hacia dónde se dirige el negocio del vino.







La comercialización del vino a granel está creciendo a nivel mundial. Muchos países, especialmente los consumidores no productores, compran cada vez más vino por esta modalidad, fraccionando en destino con otras marcas. También el cuidado del medio ambiente influye para no transportar productos fraccionados con el gasto energético que eso implica.



Representantes de bodegas de Australia, Argentina y España han participado durante esta semana en un viaje hecho a medida de las necesidades comerciales entre productores y expertos de primer nivel de Estados Unidos, explicó el portal Vinetur en su página.



La primera jornada del California Wine Business Tour organizado por Bulk Wine Club y la World Bulk Wine Exhibition estuvo dedicada a visitar dos de las empresas más importantes de la zona, E&J Gallo Winery y la bodega Langetwins Vineyards, en Lodi, una bodega cuyo viñedo ha pasado de 50 a 3.500 hectáreas en los últimos diez años.



La fábrica de embotellado de Gallo produce 2,5 millones de botellas de vidrio cada día y acoge a 7.000 trabajadores en todo el mundo, 3.500 en la fábrica de Modesto que pudieron visitar los asistentes al viaje el pasado lunes.



La jornada fuerte del viaje estuvo dedicada al debate y el networking con sesiones magistrales impartidas por algunos de los más prestigiosos profesionales del sector en California, que dejaron reflexiones clave sobre el presente y futuro del sector para todos aquellos profesionales con interés en operar en el mercado de EEUU.



Los asistentes al viaje tuvieron ocasión de escuchar y hablar con: Paul Wagner, de Balzac, una de las empresas más importantes del mundo de marketing y comunicación para el sector del vino.



Adam Courneya, Senior Director Finance, Wine & Grape Supply E&J Gallo Winery, que resaltó entre otras cosas: "La enorme oportunidad actual para la importación de volúmenes de vino a granel para el segmento de menos de 8 dólares. Las importaciones de granel crecen en relación con la cosecha. Desde 2008 el crecimiento de importaciones de vino a granel es imparable".



Erin Kirschenmann de Wine Business, uno de los medios más relevantes en el país, destacó que: "Los consumidores de Estados Unidos gastan cada vez más en los vinos que consumen. Uvas como la Sauvignon Blanc y la Pinot Grigio y los espumosos son claras tendencias de futuro en este mercado. Concretamente espumosos como el Prosecco tienen un gran potencial de crecimiento, ya que las bodegas prefieren importarlo que invertir en equipamiento para elaborarlo.



"Gran oportunidad también para los rosados, debido a que USA es un mercado en constante búsqueda de alternativas y novedades.



"Chile es uno de los principales proveedores de granel de calidad para USA.



Anya Robson-Simpson Independent Global Wine Consultant, ex Murphy Wine Company, resaltó que sólo 3 compañías controlan el 50% del mercado de USA: Gallo, The Wine Group y Constellation Brands.



Deborah Parker Wong DWSET, Global wine editor The Somm Journal, The Clear Root, The Tasting Panel enfatizó dos aspectos clave:



"Hay que prestar mucha atención a la generación millenial, que muy pronto tendrán el mayor poder de consumo en el país".



"Sin embargo será la generación X quien gastará más en consumo de vino a corto plazo".



"Las mujeres están desterrando a los hombres como primera fuerza en compra y consumo en USA".



John Ciatti de Ciatti Brokerage, posiblemente una de las empresas más importantes del mundo aportó que:



"El futuro de las importaciones de vino a EEUU. dependerá sobre todo de la diversificación, los costes y las preferencias del consumidor".



"Hoy en día las "marcas fantasma" representan el 20% de este tipo de vino".



"Con el aumento de formatos alternativos que requieren un diseño y calidad de empaquetado superior, la demanda de granel de nivel Premium crece, como también lo hace esta tendencia".



La World Bulk Wine Exhibition se dirige a productores y compradores de vino a granel, bodegas, destilerías, importadores, distribuidores, minoristas, cadenas internacionales, negociantes, medios de comunicación, profesionales. Entre el 70/80% del vino a granel que se exporta en todo el mundo se encuentra en la WBWE, lo que convierte a esta feria en el lugar donde hay que estar si no se quiere perder un tren de vital importancia para el negocio.