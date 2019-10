Opción. Sigue vigente la posibilidad de iniciar el trámite vía online, a través de la página www.dnrpa.gov.ar, con un 20% de descuento.

Transferir un auto usado o registrar un 0 Km tuvo un incremento de hasta el 28% a partir de octubre, el segundo del año luego del producido en marzo pasado. Y entre las razones se encuentran la suba de la valuación de los vehículos y el aumento del costo de los trámites en los registros. Con esta modificación, la variación de los costos ya suma el 58% en lo que va del año, que es el doble del producido el año pasado, según fuentes del sector.



Las aranceles fijos que cobran los registros del automotor tuvieron un incremento de hasta un 26% en promedio, según lo dispuesto por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Así, por ejemplo, un trámite común como es solicitar la tarjeta verde pasó de los 335 pesos a 420 pesos (25%), mientras que el costo del título del vehículo trepó de los 210 pesos a los 265 pesos (26%). Pero no fue lo único que subió, sino que también ascendió el costo de transferir un vehículo o registrarlo si se trata de un 0 Km, dependiendo de la valuación de la unidad, que se modificó hasta un 28%. Así las cosas, transferir un auto mediano 2006 ahora tiene un costo de unos 9.000 pesos, mientras que para inscribir uno nuevo, también un mediano, hay que pensar en más de 24.000 pesos.



En este último caso, lo que se tiene en cuenta para establecer los valores es la valuación de las unidades, que es del 2% para los importados y del 1,5% para los nacionales.



Para justificar la decisión, la resolución oficial habla de que para "mantener un adecuado equilibrio económico del sistema registral, deviene necesario actualizar el valor de algunas Solicitudes Tipo, Formularios y Certificados provistos a los Registros Seccionales por cada Ente Cooperador, en razón del incremento en los costos de producción de los mismos, tanto en lo que respecta a insumos como a los servicios necesarios para su elaboración".



Como si estos incrementos no fueran pocos, también el organismo nacional retrotrajo parte de los descuentos que se habían dado a quienes iniciaban las transferencias de forma online (en mayo de 2018 llegó a costar un 40% menos que hacerlo de forma personal), y volvió al 20%. Según la resolución oficial ya se cumplió el propósito "de impulsar el uso de las nuevas herramientas tecnológicas puestas a disposición de la ciudadanía", por lo que se decidió dar marcha atrás con el último descuento.



Estas subas se dan en un contexto de fuerte caída en la venta de unidades nuevas. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el número de vehículos patentados durante septiembre pasado fue de 35.781 unidades, un 19,42% menos que el nivel alcanzado en agosto y un 32,12% menos en la comparación interanual. Así, el acumulado de los nueve meses transcurridos del año alcanzó las 379.641 unidades, un 44,69% menos que en el mismo período de 2018.



En el caso particular de San Juan, en septiembre de comercializaron un total de 420 unidades, un 26,4% menos que las vendidas en agosto, que fueron 571 unidades.



Para realizar este tipo de trámites, en San Juan funcionan 10 Registros de la Propiedad Automotor, 7 destinados a autos, 1 para transferencias o registros de maquinarias agrícolas y los otros 2 para motos.

Otro sector que ha caído fuerte es el de planes de ahorro para 0 Km.

Marzo

30 Es el porcentaje de incremento en promedio que habían registrado los trámites en marzo.

Registros

7 Son los registros dedicados en la provincia a los trámites para autos, camionetas y camiones.

Ventas

La industria automotriz tenía la expectativa de llegar a vender 1 millón de unidades en el 2019, pero con la crisis provocada por la devaluación tras las PASO moderaron las expectativas y ahora hablar de cerrar el año con apenas 450.000 vehículos comercializados.