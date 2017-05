

Antes de que finalice el mes de mayo se espera que los adjudicatarios de los siete proyectos de energía solar sanjuaninos ganadores del programa nacional Renovar 1.5 firmen los contratos de abastecimiento de energía con Camessa, lo que oficialmente pone en marcha el plazo de construcción, anticipó Carlos Larisson, Director de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE). Luego de la firma tienen 14 meses para terminar la obra y empezar a generar, algo que, de no mediar inconvenientes, sucederá en agosto del 2018.



Para entonces las siete nuevas plantas de energías limpias inyectaran desde San Juan un total de 213 MW de potencia al sistema interconectado nacional, ayudando a cumplir con la meta de la Nación de cuadruplicar la creación de energía renovable para los próximos dos años, cuidando el medioambiente y logrando un desarrollo sustentable. Hoy la provincia genera con los diques y planta solar unos 300 MW. Una vez que se incorporen las 7 nuevas plantas solares, San Juan podrá satisfacer por completo la demanda pico de 480 MW.



Pero además, este paso es fundamental para generar mano de obra en la provincia, dado que para hacer realidad estos proyectos se estima que se precisaran 1.000 obreros en el pico de construcción. Entre los proyectos (ver infografía) hay tres exclusivamente privados -Jinkosolar, Latinoamericana y Soenergy- y cuatro asociados con EPSE en Ullum, que se ubicarán en el mismo terreno donde el Gobierno ya posee la planta Solar I.



Están ubicados en cuatro departamentos -Ullum, Sarmiento, Albardón e Iglesia- y van a requerir una inversión totalmente privada de nada menos que 270 millones de dólares, o sea, unos 4.320 millones de pesos. Larisson recordó que esos proyectos fueron adjudicados en noviembre del 2016 y que hasta el momento no desistió ninguno de los adjudicatarios. Cuatro de los proyectos solares son iniciativas de inversores privados asociados con EPSE.



La empresa estatal ideó un mecanismo por el cual proveyó a los interesados las parcelas de terrenos colindantes al parque solar estatal en Ullum, le facilita el impacto ambiental y la conexión a la red del sistema interconectado. En tanto los privados invierten en la construcción de la planta y la operan, y pagarán al gobierno provincial un porcentaje de la facturación, una vez que le vendan la energía que generen a Camessa.



El Programa Renovar, lanzado el 18 de mayo del año pasado, lleva adjudicados hasta el momento 59 proyectos a través de dos compulsas: la Ronda 1 (por un total de 1.142 MW) y la Ronda 1.5 (por 1.281,5 MW). Esas iniciativas generan una inversión privada de 4.000 millones de dólares, la creación de 20.000 puestos de empleo y la no emisión de dióxido de carbono que equivale a la de unos 2 millones de autos por año.