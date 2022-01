El gobierno nacional aprobó por decreto otorgar la garantía necesaria para que la provincia de San Juan tome un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se destinará a financiar a micro, pequeñas y medianas empresas, con créditos blandos de hasta U$S 600.000, y asistencia productiva mediante Aportes No Reembolsables. Este era el último paso que faltaba para que la provincia pueda llevar adelante el ""Programa de Crédito para la reactivación Productiva de San Juan", cuya ejecución demandará en total U$S 68 millones, de los cuales el BID aporta U$S 58 millones, y la provincia como contraparte coloca otros U$S 10 millones. El crédito del BID es por un plazo de 25 años, con un período de gracia de 5 años y medio y tasa de interés Libor. El decreto nacional es el número 39/2022, de fecha 24 de enero, y ayer fue publicado en el Boletín Oficial. Con este avance, hacia fines de año la Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones (ASJDI) -que es la que canaliza estos préstamos-, ya va a poder estar entregando los fondos a las empresas que lo soliciten, indicó ayer José María Iglesias, coordinador del programa de Triple Impacto para el Desarrollo Productivo de San Juan, en la ASJDI. Es la tercera vez que San Juan accede a un préstamo del BID para dar financiamiento a empresas, y en esta oportunidad, es la única provincia del país en acceder al financiamiento de la entidad mundial. El dinero les permitirá acceder a préstamos a tasa blanda a empresas de todo tipo de rubros -construcción, servicios, comercio, industria, minería, turismo, energías renovables y producción- para inversiones en líneas de trabajo, tecnología o mano de obra. Iglesias explicó que este nuevo programa tiene varias novedades. Por ejemplo, es el primer programa de Triple Impacto que ejecuta Naciones Unidas y lo hace en San Juan. ""Fomentamos, incentivamos a que las empresas que realizan inversiones cumplan con tres impactos: social, económico y ambiental", explicó. Además, al menos el 25% de los prestamos deben destinarse a empresas dirigidas o de propiedad de mujeres, y el 15% debe ir a inversiones que contribuyan a la mitigación o adaptación al cambio climático.

CÓMO SERÁ EL PROGRAMA

Con el decreto firmado, la Nación se compromete a ser garante ante el BID de la devolución del crédito, y también hay un contrato de contragarantía, de la provincia hacia la Nación, por medio de la coparticipación federal. ""Es un paso clave, el único que quedaba. Ahora solamente está faltando una delegación de firmas y ya podemos firmar el contrato de préstamo con el banco y ejecutar el programa. Harán falta pasos internos, como es la constitución de la Unidad Ejecutora; y luego empezamos a ejecutar los financiamientos con los distintos componentes que tiene el programa", explicó Iglesias.

Hay dos componentes. Uno es el crédito a las empresas, en pesos, con plazo de gracia, que se otorgará a través de los bancos comerciales que operan en San Juan. Para eso se hará una subasta de bancos, a través del Banco Central. De ahí surgirá la tasa de interés, que tiene la característica de ser la más baja del mercado. El riesgo crediticio lo asumen los bancos, no la provincia, con lo cual se asegura la devolución de los créditos. El otro componente es de asistencia técnica, mediante aportes no reintegrables; haciendo hincapié básicamente en todo lo que es eficiencia energética, tecnificación o eficientizar el uso del agua, entre otros. Servirá para capacitación, pequeñas inversiones, certificaciones de normas o contratación de consultores para estudios específicos, por ejemplo.



>> DATOS IMPORTANTES

Modelo

El programa que desarrollará San Juan ha sido tomado como modelo por el BID para replicarlo en otras provincias. Incluso equipos técnicos locales están brindando asistencia técnica a equipos ejecutores de otras provincias como es el caso de Neuquén.

Visión estratégica

Esta operación se encuentra alineada con las prioridades de la Visión 2025 del BID en las áreas de Mipyme, cambio climático, género e inclusión, e integración regional; y con los planes para la recuperación y crecimiento inclusivo de América latina y Caribe.

Los sectores

Se espera beneficiar a mipyme de los sectores priorizados en el Plan Estratégico San Juan 2030: agropecuario, industrial, comercio, investigación, desarrollo e investigación tecnológica, construcción, turismo, energías renovables, servicios y logística.

> El efecto positivo de los préstamos

La Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones ha evaluado el impacto de los Programas San Juan I y San Juan II, tomando en cuenta diferentes variables e indicadores de las empresas beneficiarias tales como: ventas, empleo e inversión. Y los resultados son alentadores.

Las empresas que participaron en el programa observaron un aumento del 15% en las ventas respecto a las que no pidieron préstamos. El efecto sobre el empleo también resultó positivo ya que las participantes tuvieron un aumento del 15 % anual en la cantidad de trabajadores. Con relación a la productividad de las empresas -medida a través del cociente entre las ventas y el número de empleados- se observó un efecto positivo y significativo del 10%, que significó un aumento en la productividad anual de las empresas participantes del 7%.

Además, se observó un aumento en la probabilidad de invertir por parte de empresas que no lo venían haciendo, y se detectó un impacto significativo en la supervivencia de las empresas participantes. Conclusiones adicionales indicaron además que las empresas tienen una mayor cantidad de empleados en promedio, con salarios superiores a la media y son más exportadoras que el resto.