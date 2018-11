Los diputados sanjuaninos, mendocinos y catamarqueños, ayer tras firmar el pedido de informes que elevarán al secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, por las tarifas de gas.

Los diputados más afines al Gobierno provincial redoblaron ayer la apuesta con una nueva arremetida contra la distribuidora Ecogas y las tarifas, esta vez convocando a legisladores de Catamarca y Mendoza (dicen que también sumarán a los de San Luis) para firmar un pedido de informes dirigido al titular de Energía de la Nación. Quieren que el secretario Javier Iguacel comparezca al Congreso a dar explicaciones, porque denuncian que en Cuyo la distribuidora está cobrando a la gente un 31% más que lo autorizado por Nación. Entre los legisladores locales están Walberto Allende, Graciela Caselles, María Florencia Peñaloza, José Luis Gioja y Daniela Castro, quienes ya interpusieron anteriormente denuncias ante la Justicia federal por las facturas "estimadas" y por inversiones (ver aparte). Y ayer sumaron el apoyo de los catamarqueños Silvana Ginocchio y Gustavo Saadi y de José Luis Ramón, por Mendoza que ayer llegaron a San Juan para firmar el documento. Agregaron que también adhieren Andrés Vallone, Karim Alume Sbodio, Ivana Bianchi y Victoria Rosso por San Luis. Allende explicó que la denuncia se basa en un informe elaborado por una empresa defensora del usuario de la provincia de Buenos Aires -el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo- que indica que el aumento de la tarifa de gas en San Juan, Mendoza y San Luis se encarece por culpa de la empresa. Allí dice que Ecogas fijó en U$S 4,052 por m3 el precio del gas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte), pero que hay otras empresas que se lo ofertaron a U$S 3,1. Al respecto, el diputado Ramón dijo que "Ecogas está comprando a un precio menor en una cuenca de provisión de gas y nos cobra a los usuarios el valor como si ellos lo pagaran un 31% más". Agregó que "todo eso va en perjuicio directo de cada una de las familias". También señalan que la firma -a la que señalan como propiedad de Nicolás Caputo, el amigo del presidente Macri- obtuvo ganancias extraordinarias con el aumento tarifario y sin embargo no realizó las inversiones correspondientes -que era lo que justificaba el incremento-, y en cambio repartió utilidades entre sus accionistas, según consta en un acta de directorio del 28 de marzo de 2018.



En la empresa Ecogas ayer no quisieron hacer declaraciones. Otras fuentes del sector indicaron que el observatorio se basó en una mala interpretación porque el sistema de subasta establece precios mínimos y máximos y que luego se hace un ponderado los volúmenes de gas ofertados. Los legisladores no lo creen así, y quieren que Iguacel concurra al recinto del Parlamento a explicar lo que sucede. Los diputados también se plegaron a cuestionar las 52 mil estimaciones de consumo que hizo Ecogas ""que le privaron a un usuario de familia poder demostrar que habían efectuado un ahorro para no pagar el tremendo aumento de las tarifas". El diputado Saadi dijo que adhirió al reclamo y que también harán denuncias penales, ""porque Ecogas en Catamarca realizó un aumento cercano al 1.500 por ciento", y que la pobreza energética es "tremenda", ya que la gente o come o paga los servicios".

Las denuncias

Facturas estimadas

Los diputados hicieron una denuncia en la Justicia federal porque la distribuidora de gas realizó facturas ""estimadas" (sin medir el consumo en domicilio) y luego llegaron montos exorbitantes a los hogares. Dicen que en Cuyo se enviaron unas 55 mil facturas de este tipo.

Inversiones

Otra denuncia penal en la Justicia federal es porque los accionistas de la Distribuidora de Gas Cuyana, se repartieron las ganancias del ejercicio fiscal 2017 por un total de $617,1 millones y sólo invirtieron en obras $150,7 millones, cuando el monto que debían hacer era de $278 millones