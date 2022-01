En la industria sanjuanina la mayoría de los trabajadores están vacunados, pero la contagiosidad elevada que se registra en el primer mes del 2022 ha puesto a las plantas fabriles contra las cuerdas: aseguran que este mes cerrará con una caída pronunciada de productividad -que se conocerá a fin de mes-, debido al ausentismo por contagios y contactos estrechos. A esto se sumaron las vacaciones, que venían atrasadas. Un atenuante es que pese a este escenario, ninguna industria se ha visto obligada a cerrar, aunque sí a ralentizar sus tareas que mayormente requieren presencialidad, informaron desde la Unión Industrial de San Juan. La dinámica de la tercera ola de covid en la provincia encontró al sector industrial con un elevadísimo porcentaje de vacunación entre sus trabajadores: el 89,4% de los empleados están vacunados con esquema completo, un 8,4% tiene aplicada la primera dosis; y apenas un 2,2% no tiene ninguna dosis. El dato surge de una encuesta que ha realizado la entidad entre sus asociados, para medir el impacto de la tercera ola de la pandemia en el 2022. Si bien eso trajo alivio al empresariado, la preocupación está por la eventual caída en la facturación y la productividad, por la ausencia del personal. Es que el sondeo reveló que a las fábricas locales les falta la cuarta parte de su plantilla por culpa del covid. El 24,9% de los trabajadores ausentes son por casos de covid, sospechosos, o contactos estrechos. Los datos provienen de una muestra relevada sobre 2.157 trabajadores, provenientes de 42 empresas representativas de toda la provincia. El empleo industrial en San Juan ronda los 14.000 trabajadores.

PREOCUPACIÓN

Desde el directorio de la entidad fabril explicaron que este enero el sector está siendo golpeado por un fuerte nivel de ausentismo, el doble de lo que tienen contabilizado desde que empezó la pandemia, aunque por motivos muy diferentes. En noviembre de 2020 una encuesta parecida a esta, sobre la situación de la industria en la pandemia, indicó que el sector padecía un 12% de ausentismo, pero en esa ocasión fue a causa de la medida nacional de otorgar licencia a los trabajadores mayores de 60 años o al personal con enfermedades de riesgo. Ahora esa medida ya no existe, y la falta de personal actual es por casos positivos de covid, o contactos estrechos, informaron. "La preocupación hoy es por la alta cantidad de ausentismo, no por la gravedad de la enfermedad porque los niveles de vacunación están muy buenos. Creemos que San Juan debe ser una de las provincias que más vacunación tiene en relación a la industria", indicaron desde la UISJ. Atribuyeron la alta contagiosidad al movimiento social de fin de año que hizo explotar las licencias por covid. ""Nos perjudica el alto nivel de ausentismo porque está impactando económicamente y no permite cumplir con los planes de producción previstos. No podemos alcanzar los niveles adecuados de producción", indicaron desde el directorio de la entidad fabril. Además destacaron que el escenario empeora por el momento en que se da, ya que coincide con las licencias por vacaciones, cuando los planteles laborales están reducidos de por sí. En la UISJ esperarán a fin de mes para contabilizar en qué porcentaje se verá reducida la productividad este mes. Eso sí, al igual que sus pares de la UIA, en San Juan los empresarios aplaudieron el cambio de criterio del gobierno nacional (ver aparte), de exceptuar o reducir el aislamiento al personal que sea contacto estrecho asintomático, y también de reducir el aislamiento de casos positivos que estén vacunados.

> Las nuevas disposiciones de aislamiento



* Los casos positivos confirmados por test de antígeno o PCR y por criterio clínico epidemiológico que tengan la vacunación completa (2 o 3 dosis) tienen que aislarse 7 días, y luego, guardar 3 días de cuidados especiales.

* Los positivos confirmados por un test o por criterio epidemiológico, con vacunación incompleta o no vacunados, tienen que hacer 10 días de aislamiento. Y, al igual que los positivos vacunados, no necesitan un test diagnóstico para recibir el alta.

* Los contactos estrechos con síntomas se consideran caso confirmado por criterio epidemiológico y no debe realizarse test diagnóstico. Tampoco deben hacerlo para el alta. El aislamiento es igual al de las personas con covid confirmado.

* El contacto estrecho asintomático, con vacunación completa, no se aísla, pero extrema los cuidados. Y los contactos estrechos que no tienen vacunación completa o no se vacunaron tienen que hacer 7 días de aislamiento, más 3 de cuidados.

* Los cuidados especiales son: utilizar el barbijo, mantener distancia mayor a 1,5 metros, ventilar los ambientes y no concurrir a eventos masivos ni sociales.