Encuentro: los anuncios se realizaron en la Gobernación, y Uñac estuvo acompañado por sus ministros de Hacienda y Producción. Lo escucharon los representantes de cámaras y entidades vitivinícolas.

El gobernador Uñac anunció ayer un paquete de medidas de gran impacto para la vitivinicultura, que apunta a ayudar a viñateros y bodegueros a enfrentar la problemática de exceso de vinos y caída de precios en la vendimia 2019. Se trata de media docena de beneficios y programas que requerirán un esfuerzo fiscal de $600 millones. Entre ellas, la de mayor impacto es la devolución de retenciones a las exportaciones de vinos que hará el gobierno provincial ante la negativa de la gestión macrista, con el objetivo de impulsar la comercialización. También se anunció un operativo oficial de compra de uvas, bonos fiscales y créditos de cosecha a tasa cero. ‘’Vamos a seguir apostando a las actividades productivas, a quienes dedican su tiempo, esfuerzo y dinero a la generación de riqueza y de empleo’’, dijo Uñac, al tiempo que pidió dar un giro al modelo macrista de ajustes que está impactando en las economías regionales (ver aparte). El sector vitivinícola que estuvo representado por los referentes de las cámaras y entidades sanjuaninas consideró positivo el anuncio en su mayoría.

LAS MEDIDAS

Retenciones: El gobierno se hace cargo de las retenciones que aplicó el macrismo y le devolverá $3 por cada dólar exportado en vinos a las bodegas sanjuaninas que no hayan importado caldos en los últimos 5 años, y que en la cosecha 2019 paguen no menos de $5 el kilo de uva. Comienza a regir desde abril. A su vez, los productores de hasta 50 hectáreas que les provean uvas para la elaboración exportable recibirán $1 por cada kilo como un subsidio. Para esta operatoria se han destinado $75 millones, $40 millones para exportaciones y $35 millones para productores.

Créditos de cosecha y acarreo a tasa cero: son para viñateros chicos, de hasta 25 hectáreas e incluye el secado de pasas. Podrán recibir hasta $400.000, a devolver en 12 meses, y 4 de gracia, con garantía de cheques propios o de terceros. Se han destinado $120 millones y ya están disponibles.

Créditos a tasa subsidiada: Son para grandes productores o establecimientos elaboradores, que pueden aspirar hasta $1,4 millones para cosecha y acarreo y hasta $8 millones para empresas. Tienen tasa subsidiada al 22%, a 12 meses y 4 de gracia. Se han destinado $120 millones y ya están disponibles.

Bono fiscal: es para productores de uva cosecha 2019 que no la destinen a hacer vinos. Recibirán un bono fiscal para pagar impuestos del 2017 y 2018 de $1 por kilo de uva destinada a mosto, $2 por kilo para uva de mesa y pasa y $4 por kilo de uva destinada a usos no vínicos. Hay disponibles $200 millones.

Reconversión: Próximamente se anunciarán créditos blandos para reconversión vitivinícola y cambio de cultivos.

Compra de uvas: En breve y junto al gobierno de Mendoza se anunciará el operativo de compra de uva por parte del Gobierno para la elaboración de mosto a un precio que sea de referencia para el mercado. Extraoficialmente dicen que rondará los $6.

Uñac contra el modelo macrista

Importación de vinos: ‘Dijimos que traer vino de Chile a Argentina iba a impactar de manera directa, planchando el precio de la uva, que iba a terminar oprimiendo o haciendo claudicar estas economías regionales. Lo expresamos ante los ministros nacionales y a mi me contestaron que yo no entendía cómo funcionaba el mundo‘.

Retenciones: ‘Es un planteo que se hizo al Gobierno nacional y ante la no respuesta hemos decidido avanzar con esta medida porque entendemos que es un mecanismo para poder exportar más y para aliviar los stocks existentes‘.

Modelo: ‘El modelo actual se está agotando. Debemos mirar medidas que puedan tener impacto directo sobre la economía, que permitan salir de un mecanismo de ajuste permanente que está oprimiendo a quienes son los verdaderos generadores de empleo‘.

Advertencia: ‘La provincia eternamente no se va a poder hacer cargo de los subsidios. Si no giran las políticas macroeconómicas del país, se podrá dar alguna asistencia, pero serán parches que no podrán solucionar la situación de fondo‘.

>Repercusiones

PABLO MARTIN - ­Rama viñatera CPEC

­'Las medidas son positivas pero para la grave situación que atraviesa el sector no creo que alcance. El productor está desfinanciado y no hay plata ni para levantar la cosecha ni para posteriormente hacer los trabajos culturales'.

José Molina - ­​​​Pte. Caprovit

­"Era lo que estábamos esperando, que la provincia lidere sobre todo el tema de devolver las retenciones al agro que tanto pedimos a la Nación y ha hecho caso omiso porque no viven las economías regionales como nosotros".

Eduardo Sánchez - Viñateros autoconvocados

­"Vemos la predisposición del Gobierno provincial para solucionar la problemática de nuestro sector pero pensamos que son insuficientes las medidas. Vamos a consultar con los productores a ver qué decidimos".

JUAN J. RAMOS - Pte. AVI

­"Están en sintonía con lo que venimos reclamando. Esperamos que la compra de uvas sean unos 20 millones a 6 pesos el kilo, en 6 pagos. También que el gobernador interceda para mover la fecha de liberación al 31 de agosto".

Eduardo Garcés - Pte. Federación de Viñateros

­"Creo que estas medidas ayudan mucho. Lo que más le va a llegar al productor es el préstamo a tasa cero y la posible compra de uva. Lo demás también ayuda porque podrán saldar deuda. Son medidas positivas".