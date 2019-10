El Índice de precios al Consumidor (IPC) del mes pasado fue del 5,7% en San Juan, levemente inferior al 5,9% que midió el INDEC en el país, pero entre enero y septiembre la suba de precios acumulada se ubicó en 39,4% y fue más alta que la de la Nación que alcanzó 37,7 % en el mismo período.



Con estas cifras se produjo ayer el estreno de las nuevas mediciones oficiales de inflación de esta provincia, que había dejado de publicarlas hace 12 años, en el 2007. En un acto presidido por el gobernador Uñac, junto con la difusión del costo de vida (se informó mes por mes, desde enero de 2019) se anunció que los próximos se divulgarán el 20 de cada mes, y que además se comenzarán a publicar regularmente las cifras del Producto Geográfico Bruto (PGB) y otras estadísticas (ver aparte).



El secretario de la Gestión Pública, Andrés Rupcic, explicó que el nuevo índice está conformado por 557 productos integrados en 12 divisiones, y que las nuevas mediciones toman como base el relevamiento de 18.000 precios entre enero y diciembre del 2018, año tomado como base para elaborar el IPC oficial. Se han medido desde alimentos y bebidas, hasta vestimenta y salud y servicios como luz, agua, transporte y comunicación (ver infografía). Justamente en el acumulado de la inflación se advierte que el aumento fue mayor en San Juan por los servicios, la recreación y la gastronomía y alojamiento. El rubro "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" fue del 41,6%, es decir, 9,6 puntos por encima de la Nación, "Recreación y cultura" estuvo 6,5 puntos más alto, y "Restaurantes y hoteles" fue 6,5 puntos superior al resto del país en lo que va del año.



Rupcic minimizó las diferencias con la Nación. ""Hay meses que estamos por encima y otros que estamos por debajo, no hay una relación directa que explique hasta ahora que tengamos un comportamiento por encima de la media nacional" señaló. Añadió que aquí naturalmente pueden haber precios superiores o menores a Buenos Aires porque el índice local no mide el precio sino sus variaciones. Y si bien admitió que por ejemplo cuando el EPRE u otras empresas de servicios regulan precios ""a veces hay diferencias", aseguró que ""en términos generales el comportamiento es bastante similar porque en el fondo la inflación es un fenómeno nacional, y no responde a factores endógenos de la provincia". Uñac destacó que este índice determina las decisiones que debe tomar el Estado y los particulares, y apuntala la seguridad jurídica para los inversores.



Próximas difusiones



El 7 de noviembre se darán las cifras del PGB 2018 y a partir de marzo 2020 el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas empezará a difundirlo trimestralmente. El 28 de noviembre se publicará San Juan en números.