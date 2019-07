El riesgo país argentino volvía a subir el jueves influenciado por una mayor aversión global al riesgo, en momentos en que los inversores se mantienen expectantes de cara a las próximas elecciones primarias que se desarrollarán en agosto.

El indicador del riesgo país argentino que realiza el banco JP Morgan subía 18 unidades a 799 puntos básicos a las 14:30 (una hora después se ubicó en 796). En junio había llegado a 1.014 puntos.

"En las últimas ruedas se observa una corrección tanto en las acciones como en los bonos, en línea también al clima de mayor cautela de Wall Street", detalló el analista Gustavo Ber, de Estudio Ber. "Esta toma de ganancias resulta, además de contagiada desde el clima externo, saludable y oportuna tras las fuertes revalorizaciones de los últimos meses", detalló.

Además, Ber destaca que esta actitud más cautelosa se observa también entre los ahorristas que están más inclinados hacia la dolarización "ante la proximidad de una PASO polarizada con implicancias para el 27 de octubre. De ahí las sucesivas intervenciones en los futuros del BCRA para buscar extender la calma cambiaria aun en un escenario de menor oferta de divisas desde el agro por la estacionalidad".

Desde Morgan Stanley, en tanto, aseguraron que la perspectiva general para los activos de mayor riesgo seguía siendo bajista gracias a los decepcionantes informes de ganancias en Estados Unidos y a las débiles perspectivas del comercio mundial.

"Ante este contexto y de cara a un escenario marcado por la tónica política de las elecciones presidenciales, continúa luciendo conveniente diversificar el riesgo de las carteras posicionadas mayoritariamente en activos locales a través de instrumentos de renta fija internacional en dólares de grado de inversión y duración corta o media", agregaron desde Puente.

"No hay una razón particular para este pequeño rebote. Comenzó la baja arriba de 1.000 puntos así que es razonable la volatilidad. Hay que mirar la tendencia de fondo que, por ahora, no cambia. Es lógico, por otro lado, en un contexto electoral. Hasta hoy, en estos valores no es preocupante, pero hay que monitorearlo día a día para ver cómo sigue", dijo el analista Cristian Buteler.

Bolsa y dólar

El índice S&P Merval, referencia de la bolsa local, caía un 1,75%, a 40.724, 80 puntos, influenciado por toma de ganancias en acciones del segmento financiero. El índice había marcado la semana pasada un valor récord intradiario de 43.292,62 puntos; acumula una ganancia del 33,30% en lo que va del año.

El dólar, por su parte, se vendía al público a $43,50, pasado el mediodía de hoy, en los mismos valores que el cierre de ayer miércoles.