En pocas semanas más el 2018 habrá terminado y el comercio minorista, dispuesto a aferrarse con fuerza a la época en que normalmente aumenta el consumo porque hay mayor cantidad de dinero circulante, va a trabajar feriados y hasta un domingo para salvar las ventas que vienen desastrosas.

En esta estrategia están apuntadas la Cámara de Comercio de San Juan, y también las de Comercio, Agro e Industria de Pocito, el Centro Comercial e Industrial de Rawson, la Cámara de Comercio de Chimbas y el Centro Comercial de Caucete. Los negocios bajo esas zonas de influencia ya han decidido que van a tener actividad comercial normal durante medio día el próximo sábado 8 de diciembre, a pesar de que es feriado nacional religioso católico por celebrarse el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Excepto el comercio caucetero, los negocios mencionados también atenderán al público en la previa de Navidad, es decir, el domingo 23 de diciembre, durante buena parte del día, dependiendo de la afluencia del público. El lunes 24 y lunes 31 el Gobierno nacional los estableció como días no laborables por motivos turísticos y los comercios igual estarán abiertos, aunque cierran más temprano (entre las 15 y 17 horas) según indica la legislación, para que los empleados tengan tiempo de llegar a sus hogares en vísperas de Navidad y Año Nuevo.

En todos los centros comerciales el lamento es el mismo: las ventas están muy débiles y los negocios tienen que afrontar los costos fijos, así que es preferible resignar el descanso este mes en un intento de salir a flote con las cuentas. Las ventas del comercio minorista sanjuanino se derrumbaron 9,2% en noviembre y convirtieron a ese mes en el peor del 2018 (ver infografía), según la Cámara de Comercio de San Juan. "En lo que va del año las ventas cayeron 3,7% respecto al 2017. El año pasado en los primeros once meses las ventas habían subido 0,6%", dijo su presidente, Hermes Rodríguez. Esa entidad elevó ayer un pedido a la Subsecretaria de Tránsito y Transporte de la provincia solicitando que el transporte público de micros trabaje el sábado con una mayor frecuencia aunque sea feriado, y lo mismo el domingo 23. Hoy esperan la respuesta, pero de todos modos, la decisión de abrir ya está tomada.

Además se plegaron con CAME al pedido efectuado a la Nación de que se prorrogue el plan Ahora 12 que vence el 31 de diciembre, y que entre el 23 de diciembre y 6 de enero funcione de lunes a lunes. "El comercio necesita vender", dijo Rodríguez. "Noviembre fue de terror, no se ha vendido nada", agregó Carina Quiroga que lidera el comercio de Rawson.

Carlos Fernández desde Pocito dijo que allí reina una economía de tipo agrícola, donde la gente cobra el viernes y compra el fin de semana, por lo tanto siempre abre el sábado y domingo y aunque sea feriado, este mes no será la excepción porque "las ventas han caído bastante". "Está muy flojo, no da para cerrar", mencionó Marcelo Rosas desde Pocito. Leonardo Meles, que lidera la entidad de los comercios cauceteros agregó que únicamente no piensan abrir el domingo 23, pero el resto de los días previos a Navidad y Año Nuevo, sí, lo mismo que el sábado próximo, por igual motivo.

>> Arranca la "Semana de la Moda"

Varios comercios sanjuaninos de indumentaria, calzado y marroquinería -como el de la foto- ya lucen el cartel que indica que están adheridos a la promoción nacional "Semana de la Moda", que entre el 6 y el 9 de diciembre ofrecerán la posibilidad de comprar en 3 cuotas sin interés con tarjetas nacionales y además ofreciendo productos con un 25 % de descuento. Los comercios ofrecen hasta 15% de descuento al momento de la venta y los bancos reintegrarán otro 10% en el resumen de cada plástico.