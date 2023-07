La crisis económica y el clima, porque el invierno demoró este año en hacer sentir sus efectos, han sido factores determinantes para que los comerciantes locales decidieron adelantar para julio las liquidaciones de temporada que todos los años empiezan en agosto. Para incentivar las ventas los empresarios están adoptando estrategias que pasan con implementar rebajas de hasta el 50% en artículos, por ejemplo, de indumentaria y calzado que se usan para esta época.

Con caídas mensuales en las ventas que rondan entre el 3 al 4% y que en el primer semestre del año se aproximan al 25%, en el sector hablan de que necesitan juntar el dinero suficiente para encarar las compras de la mercadería para la temporada de primavera-verano. Y que como este invierno viene atípico, porque los fríos se demoraron en llegar por un otoño que vino muy cálido, muchos comerciantes tomaron la decisión de adelantar las liquidaciones, que todos los años tienen lugar recién en agosto.

"Las ventas vienen complicada y no se recuperan", dijo Marcelo Quiroga, desde la Cámara de Comerciantes Unidos. Y explicó que estos factores fueron determinantes para que las vidrieras de muchos negocios ya hayan empezado a lucir leyendas alusivas a "liquidaciones de temporada" o las típicas de "precios rebajados". Los descuentos arrancan desde el 20 y 30% y llegan al 50%. Todo sea para mejorar las ventas y permitir la evolución de los negocios, que tienen que afrontar el pago de sueldos, aguinaldo, impuestos, servicios y hasta alquileres en muchos casos.

En el caso de Comerciantes Unidos, agrupa en su mayoría a propietarios de negocios ubicados en las galerías comerciales. Pero el panorama es similar en los departamentos.

Gastón Villordo, de la Cámara de Comercio de Rawson, explicó que las compras para la temporada invernal las realizaron en febrero pasado. Y que las ventas no han sido buenas. Ahora necesitan juntar los recursos necesarios para la temporada de primavera-verano. "Por eso hemos tenido que recurrir a adelantar las liquidaciones, porque el dinero no alcanza", sostuvo. Y aclaró que es el problema por el que están atravesando la mayoría de los comerciantes del departamento.

Luis Agulles, de la Cámara de Comercio de Caucete, señaló que las ventas han venido flojas y que recién hubo un repunte el mes pasado, con una de las fechas clásicas del calendario comercial, como fue el Día del Padre. De todos modos, no escapan a la situación general por la que atraviesan el resto de los comerciantes de la provincia.

Con respecto a las ventas de la celebración, un informe de este diario reveló que los planes de hasta 6 cuotas sin interés con las tarjetas y el pago del medio aguinaldo en la administración pública fueron decisivos en las ventas de ese festejo. Es que, según fuentes del sector, después de 5 meses con una caída estimada en el 10% en las operaciones, las ventas del comercio sanjuanino se recuperaron con la celebración un 2,1%.

No obstante lo ocurrido en la provincia, el dato contrastó con lo que pasó a nivel nacional porque, según datos de la CAME, las ventas por el Día del Padre descendieron 1,2%. Si bien hubo promociones para impulsar las ventas, no fueron suficientes para activar la demanda hacia todos los sectores. Una encuesta mostró que el 45% de los consultados intentó promover las ventas a través de alguna promoción especial, mientras que el 55% restante no lo hizo.

Desde el Centro Comercial de Chimbas, Daniel Milla destacó que los fríos atrasados del invierno no han colaborado en las ventas. Y fue porque el otoño se presentó largo y cálido y la gente demoró sus decisiones de compra tanto de artículos de calefacción como de la ropa y del calzado para el invierno.

INCREMENTO

40 Es el porcentaje de aumento de la mercadería en las tiendas de San Juan en lo que va del año, según estiman fuentes del sector. Es una de las dificultades por las que tienen que atravesar los dueños de negocios, en medio de la crisis.

> La situación nacional

Las ventas minoristas pymes descendieron por sexto mes consecutivo en junio, al ubicarse 3,6% por debajo del mismo mes de 2022, en la medición a precios constantes. El primer semestre del año cierra así con una baja de 1,8% interanual. También en la comparación mensual, se vendió 0,9% menos en junio que en mayo.

Así surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), elaborado en base a un relevamiento mensual entre 1.241 comercios minoristas del país, realizado del 3 al 7 de julio.

Según el informe, el mercado está ofreciendo pocas opciones de cuotas sin interés como otros tiempos, y eso frena compras de valores más elevados, que repercuten sobre todo en el sector indumentaria, perfumerías y electrodomésticos. Una tendencia que en el comercio se viene observando, es el mayor peso de los servicios en la canasta de consumo, especialmente vinculados a ocio y recreación.