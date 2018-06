Operaciones. El volumen operado entre entidades bancarias sumó unos U$S 489 millones, un 21% menor al del viernes pasado.

El dólar cedió ayer en el mercado de cambios y cerró en un precio promedio de $28,41 para la venta al público tras las medidas que comenzó a aplicar en el mercado el Banco Central de la República Argentina. La divisa cerró con un máximo de $28,70 en el Banco Galicia, 60 centavos por debajo del valor de cierre del viernes, y un mínimo de $28,10 en el Banco Nación, con una contracción de 70 centavos. En tanto, en el segmento mayorista la baja respecto al cierre del viernes fue de 52 centavos, al quedar en $27,58 para la venta. Sin embargo en la licitación post cierre que inauguró ayer el Banco Central, en la que se adjudicó un total de U$S 175 millones, el precio promedio operado -según fuentes de mercado- fue de $27,49 por unidad con un mínimo de $27,35. En base a estos valores, el precio de la subasta del BCRA quedó 9 centavos por debajo del cierre del mercado y podría marcar la cotización de apertura de la rueda de hoy. "Este sistema ya se utilizó en la década del 80 pero entonces no era electrónico sino que los operadores de los bancos corrían con las órdenes de compra a la mesa del BCRA", señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio. "El mercado debería ir acomodándose al precio que establece el BCRA en las licitaciones", dijo el especialista, y agregó que "hay que esperar unos días para evaluar el efecto de las medidas del Central". Las cinco medidas que aplicó la nueva conducción del Banco Central con la aceptación de los bancos, sector con el que se realizaron encuentros desde el primer día en funciones de Luis Caputo al mando de la entidad monetaria, buscaron cercar el avance de la moneda estadounidense.



Nuevas medidas



Esta batería de decisiones incluyen por un lado un aumento de cinco puntos promedio en los encajes de los bancos en el BCRA, los que podrán integrarse con el nuevo bono a dos años en pesos que hoy sale a emitir el Gobierno, medida que a su vez busca iniciar el rescate de Lebacs por unos $100.000 millones. Hoy los bancos tienen un encaje de 20% en cuentas a la vista. Es decir que por cada peso que se deposita en una cuenta en el banco 20 centavos deben quedar inmovilizados a tasa cero. Con el incremento de este encaje, al suscribirse el bono se garantiza una rentabilidad de ese encaje que hoy no tiene.

Nuevos bonos 2 La secretaría de Finanzas informó que se colocaron bonos por U$S 4.000 millones en la víspera de un nuevo "súper martes" por la renovación de las Lebac, por $530.000 millones.

Por otro lado, está una reducción de 10 a 5 por ciento de la posición general de cambio de los bancos, lo que busca que los bancos inyecten dólares al mercado y se incremente la oferta. Además se realizarán licitaciones diarias de dólares entre las 15 y las 15,15 horas, es decir una vez cerrado el mercado de cambios. La primera se realizó ayer y el precio promedio se operó nueve centavos por debajo del cierre de mercado. Los operadores coincidieron en destacar que este precio -estimado en $27,49- impactará en el precio de la rueda siguiente.



Por otro lado el BCRA obtuvo un compromiso de las cerealeras, las grandes jugadoras e inyectoras de divisas en el mercado de cambios a vender entre 300 y 500 millones de dólares por semana. "El mercado argentino abrió ayer en un escenario de fuerte expectativa", señaló Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.